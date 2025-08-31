ver también ¿Cómo le irá a Fernando Ortiz en Colo Colo? La IA responde: “Cerrará luchando por…”

Luego de una ardua búsqueda, Colo Colo finalmente apostó sus fichas de manera unánime en Fernando Ortiz, quien este sábado 30 de agosto fue confirmado como nuevo director técnico de los albos. El argentino llega tras haber sido colista del fútbol mexicano con el Santos Laguna.

Allí dirigió al chileno Bruno Barticciotto, quien anotó seis goles bajo la tutela del Tano Ortiz, un reconocido admirador de Ricardo Gareca. A pesar de todas las dudas que surgieron en torno al estratego argentino de 47 años, ha recibido respaldo desde varios lugares.

Por ejemplo, desde Paraguay, donde Ortiz tuvo experiencia en dos clubes: estuvo al mando de Sportivo Luqueño y de Sol de América. Precisamente en el segundo equipo tuvo entre sus pupilos a un zurdo guaraní que dejó un positivo recuerdo en Pedrero.

Se trata de un futbolista que le significó una inversión superior al millón de dólares al Cacique: José Domingo Salcedo, quien a más de algún albo ferviente le dejó grabadas un par de trancadas con la cabeza. Literalmente. Pues bien, el Mingo fue quien le dejó parabienes a Ortiz.

Las buenas palabras de Domingo Salcedo para el Tano Ortiz. (Captura Instagram).

“Qué gran profesional está llegando a Colo Colo. ¡¡Sobre todo una excelente persona!!”, escribió el popular Mingo Salcedo en su cuenta de Instagram. Fue una manera de darles esperanzas a los incrédulos con el ex adiestrador del América de México. Unos elogios que Ortiz agradeció en dicha red social.

Mingo Salcedo, el ex Colo Colo que confía ciegamente en Fernando Ortiz

José Domingo Salcedo ganó dos títulos en Colo Colo y cree mucho en el trabajo de Fernando Ortiz debido a lo que pudo apreciar en Sol de América. Allí también dirigió a Iván Villalba, un zaguero central que pasó por Cobresal. Y a otro ex albo: el centrodelantero Javier Toledo, con quien mantiene contacto.

¿Algún otro conocido del Cacique? Sí: el paraguayo Osmar Molinas, quien también pasó por la tutela del Tano Ortiz. Pero el que nos convoca es otro guaraní: el Mingo Salcedo, quien dejó dos acciones memorables para muchos fanáticos y fanáticas del Eterno Campeón.

La acción de Mingo Salcedo ante Fernando Meneses. (Captura CDF).

Frente a Universidad de Concepción y Rangers de Talca, Salcedo no tuvo una mejor idea que trancar con la cabeza. Expuso su físico ante Fernando Meneses, en ese momento en el Campanil, pero logró sacarle el balón limpiamente. Ante los Piducanos repitió la receta. Y piensa que Fernando Ortiz puede andar bien en el Cacique, club que recuerda con mucho cariño. El tiempo dirá…

José Domingo Salcedo ponía todo, literalmente, a la hora de disputar pelotas. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).