Los verdaderos objetivos que ByN le impuso a Fernando Ortiz para seguir el 2026 en Colo Colo

Colo Colo confirmó este sábado la llegada de Fernando Ortiz a la banca alba en reemplazo de Jorge Almirón. El DT argentino llega a Macul con un cuestionado currículum a pesar de haber dirigido a grandes conjuntos de México, como el América y Monterrey, además del Santos Laguna, donde ganó solo dos partidos de 17 dirigidos.

De todas maneras, en ByN apostaron por el argentino y uno de los factores claves para su contratación sería la aceptación por parte del técnico trasandino de una cláusula.

Pocos detalles había al respecto, hasta que en la previa del Superclásico 198, Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo Colo-Colo en el directorio de Blanco y Negro, dio a conocer inéditos detalles sobre esta.

Los objetivos que debe cumplir Fernando Ortiz para seguir en Colo Colo:

En conversación con Radio Cooperativa, Marchant, confirmó la existencia de esta “cláusula de continuidad” con el DT, Fernando Ortiz.

Ante esto, el ex vicepresidente de la corporación informó que el nuevo técnico debe clasificar a la Copa Sudamericana y terminar en los primeros lugares de la tabla.

Actualmente, el panorama no es alentador para Colo Colo. Recordemos que en Chile acceden al torneo continental los equipos que finalicen entre el 4° y 7° puesto de la tabla anual , sin embargo, Colo Colo se ubica en la décima posición con 28 puntos, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación. El último cupo lo tiene Cobresal con 32 unidades, es decir, cuatro más que los albos.

Si la exigencia de ByN es cerrar el año en el 4° o 5° lugar (primeros puestos de Sudamericana), la misión para Ortiz será aún más compleja, ya que esos puestos pertenecen a O’Higgins (38 puntos) y Audax Italiano (37), una distancia considerable para el nuevo DT.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera:

