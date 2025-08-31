La llegada de Fernando Ortiz a la banca de Colo Colo sigue generando repercusiones, el nuevo director técnico de los albos ha sido mayormente criticado por los hinchas del Cacique e incluso por algunos ídolos, no obstante, también hay un grupo que se ha mostrado a favor de su llegada.

La gran mayoría de estos son amigos y conocidos del “Tano”, grupo donde destacan reconocidas figuras del fútbol, incluido un campeón del mundo, nos referimos a Óscar Ruggeri, argentino y campeón del mundo el año 86, quien se sumó a las felicitaciones por la llegada de Ortiz alos albos.

Todo ocurrió en la primera publicación que Ortiz hizo como DT de Colo Colo en su cuenta de Instagram, el ex DT de América y Monterrey, señaló: “Feliz y agradecido por este nuevo desafío vamos con todo..! @colocolooficial”, palabras que generaron repercusiones en todos lados.

Un campeón del mundo, un ídolo mexicano, entre otros, reaccionan a la llegada de Ortiz a Colo Colo:

Ruggeri, quien actualmente se desempeña como comentarista de ESPN, no dijo ninguna palabra, pero acompañó la publicación del DT argentino con dos emojis repetidos consecutivamente; “👏👏👏👏💪💪💪”.

El comentario de Ruggeri no fue el único comentario destacado en el perfil de Ortiz, porque otra figura que apareció con emojis fue Guillermo “Memo” Ochoa, el histórico portero de México celebró la llegada de Ortiz al Cacique con los siguientes emojis: “👏🔥”.

Uno que se dio el tiempo de referirse a la llegada de Ortiz y desearlo éxito fue José Domingo Salcedo, paraguayo y ex jugador de Colo Colo, quien le señaló: “El mayor de los Éxitos Fernando querido!!”.

Otros nombres que aparecieron en la publicación fueron los de los jugadores, Roger Martínez, Alejandro Zendejas, entre otros, con los que Ortiz compartió en su experiencia en México y especialmente en el América.