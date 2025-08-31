Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Un campeón del mundo reacciona a la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo

El nuevo técnico de Colo Colo realizó su primera publicación en redes como DT albo y se llenó de reacciones de grandes figuras del fútbol.

Por Franco Abatte

La llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo generó reacciones en destacadas figuras del fútbol mundial.
La llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo generó reacciones en destacadas figuras del fútbol mundial.

La llegada de Fernando Ortiz a la banca de Colo Colo sigue generando repercusiones, el nuevo director técnico de los albos ha sido mayormente criticado por los hinchas del Cacique e incluso por algunos ídolos, no obstante, también hay un grupo que se ha mostrado a favor de su llegada.

La gran mayoría de estos son amigos y conocidos del “Tano”, grupo donde destacan reconocidas figuras del fútbol, incluido un campeón del mundo, nos referimos a Óscar Ruggeri, argentino y campeón del mundo el año 86, quien se sumó a las felicitaciones por la llegada de Ortiz alos albos.

Todo ocurrió en la primera publicación que Ortiz hizo como DT de Colo Colo en su cuenta de Instagram, el ex DT de América y Monterrey, señaló: “Feliz y agradecido por este nuevo desafío vamos con todo..! @colocolooficial”, palabras que generaron repercusiones en todos lados.

Campeón de América con Colo Colo 91 le pone la cruz al nuevo DT: “La decisión fue...”

ver también

Campeón de América con Colo Colo 91 le pone la cruz al nuevo DT: “La decisión fue...”

Un campeón del mundo, un ídolo mexicano, entre otros, reaccionan a la llegada de Ortiz a Colo Colo:

Ruggeri, quien actualmente se desempeña como comentarista de ESPN, no dijo ninguna palabra, pero acompañó la publicación del DT argentino con dos emojis repetidos consecutivamente; “👏👏👏👏💪💪💪”.

El comentario de Ruggeri no fue el único comentario destacado en el perfil de Ortiz, porque otra figura que apareció con emojis fue Guillermo “Memo” Ochoa, el histórico portero de México celebró la llegada de Ortiz al Cacique con los siguientes emojis: “👏🔥”.

Uno que se dio el tiempo de referirse a la llegada de Ortiz y desearlo éxito fue José Domingo Salcedo, paraguayo y ex jugador de Colo Colo, quien le señaló: “El mayor de los Éxitos Fernando querido!!”.

Publicidad

Otros nombres que aparecieron en la publicación fueron los de los jugadores, Roger Martínez, Alejandro Zendejas, entre otros, con los que Ortiz compartió en su experiencia en México y especialmente en el América.

Destacadas figuras del fútbol apoyaron la llegada de Ortiz a Colo Colo. (Foto: Captura)

Destacadas figuras del fútbol apoyaron la llegada de Ortiz a Colo Colo. (Foto: Captura)

Lee también
Brutal defensa al nuevo refuerzo de River Plate: "No hizo diferencia..."
Internacional

Brutal defensa al nuevo refuerzo de River Plate: "No hizo diferencia..."

Luka Tudor amenazó a Oscar Ruggeri por crítica a Palacios
Chile

Luka Tudor amenazó a Oscar Ruggeri por crítica a Palacios

“Es de locos”: Oscar Ruggeri criticó con furia a Carlos Palacios
Internacional

“Es de locos”: Oscar Ruggeri criticó con furia a Carlos Palacios

¡El error del año! Meta estrella de Colo Colo celebra vergonzoso cobro
Chile

¡El error del año! Meta estrella de Colo Colo celebra vergonzoso cobro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo