Colo Colo

Campeón de América con Colo Colo 91 le pone la cruz al nuevo DT: “La decisión fue económica”

Ricardo Dabrowski, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, critica que la decisión del DT se haya basado solamente en lo económico.

Por Franco Abatte

La llegada de Fernando Ortiz ha generado una serie de dudas en la fanaticada alba.
Colo Colo confirmó este sábado a Fernando Ortiz como nuevo director técnico tras la salida de Jorge Almirón.

La decisión no ha sido bien recibida por parte de la parcialidad alba, quienes critican el irregular rendimiento mostrado por el argentino en su carrera como técnico, donde dirigió al América, Monterrey y Santos Laguna sin grandes éxitos, en este último equipo incluso logró 2 triunfos, 1 empate y 14 derrotas.

Pobre desempeño que genera dudas incluso en históricos jugadores, uno de ellos es Ricardo Mariano Dabrowski, ex goleador y técnico del Cacique, campeón con los albos de la Copa Libertadores 1991, quien se mostró descontento con la llegada de Ortiz por haber privilegiado lo económico por sobre lo deportivo”.

Las dudas de Dabrowski sobre el nuevo DT de Colo Colo:

En diálogo exclusivo con RedGol, Dabrowski, no escondió su molestia respecto al procedimiento que utilizó Blanco y Negro para definir al nuevo técnico de Colo Colo. El exfutbolista y entrenador albo apuntó directamente a la cláusula de salida como factor decisivo en la elección, señalando: “Llega porque es el único que aceptaba que le pusiera una cláusula de rescisión de tres o cuatro meses, según información de la prensa. Así que bueno, esa es la realidad de las cosas”.

Las palabras del “Polaco” no se quedaron ahí y agregó: “Acá no hubo una valoración de análisis serio desde lo futbolístico”.

El argentino aclaró que si bien siempre que llega un técnico a Macul le desea lo mejor; “más que nada por la gente, el hincha de Colo Colo”, cerró sus palabras criticando nuevamente la decisión de Ortiz, indicando que: “La decisión se basó no en la parte futbolística, sino en la parte económica. Esa es la realidad. Lamentablemente es así”.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

Se espera que Fernando Ortiz llegue a Chile dentro de los próximos días para hacerse cargo del primer equipo de Colo Colo.

Su debut será nada más ni nada menos que en una nueva edición del Superclásico, ya que hará su estreno frente a la Universidad de Chile el próximo domingo 14 de septiembre por la Supercopa de Chile 2025.

