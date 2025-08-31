Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Es español, lo dirigió Manuel Pellegrini y celebra llegada de Fernando Ortíz a Colo Colo

El Cacique anunció el arribo de su nuevo entrenador, lo que se celebró en varias partes del mundo. Un ex pupilo destacó su desembarco en el Estadio Monumental.

Por Jp Viluñir Silva

Fernando Ortíz ya es oficialmente el técnico de Colo Colo y su arribo se celebró en todo el mundo.
© Getty ImagesFernando Ortíz ya es oficialmente el técnico de Colo Colo y su arribo se celebró en todo el mundo.

Después de una semana en la que pasó de tener a otro a un paso de asumir, Colo Colo finalmente tiene a su nuevo técnico. El Cacique confirmó el arribo de Fernando Ortíz a la banca para lo que será el nuevo proceso de cara al 2026.

El argentino llega al Eterno Campeón luego de un polémico y muy mal paso por el Santos Laguna de México. Transformándose en toda una apuesta de Blanco y Negro, aterriza en el Estadio Monumental para tratar de mejorar en algo el año del centenario, una noticia que celebró en distintas partes del mundo.

Y es que luego de que se hiciera oficial el arribo del DT, hubo distintas muestras de apoyo de figuras del fútbol. Sin embargo, hay una que ha llamado especialmente la atención de los hinchas, los que incluso le piden que venga a jugar a Chile.

Ex figura del Betis de Manuel Pellegrini aplaude arribo de Fernando Ortíz a Colo Colo

Colo Colo le puso fin a la espera y ya tiene a su nuevo técnico con la llegada de Fernando Ortíz. El Tano llega al Cacique con la misión de mejorar el terrible centenario y una revancha personal luego de un paso para el olvido por el Santos Laguna.

Sergio Canales aplaudió la llegada de Fernando Ortíz a Colo Colo. Foto. Instagram.

Sergio Canales aplaudió la llegada de Fernando Ortíz a Colo Colo. Foto. Instagram.

En el fútbol mexicano el argentino también pasó por otros clubes como América y Monterrey. Es precisamente desde este último que un español celebró con todo su arribo al Eterno Campeón.

Publicidad

Se trata de Sergio Canales, mediocampista que fuera figura en el Real Betis de Manuel Pellegrini. El hispano llegó el año pasado a los Rayados donde pudo compartir con el DT, al que le agarró un enorme cariño.

“Vamos con todo”: Fernando Ortiz da sus primeras palabras como DT de Colo Colo

ver también

“Vamos con todo”: Fernando Ortiz da sus primeras palabras como DT de Colo Colo

Tras confirmarse su llegada a la banca, el volante apareció de sorpresa en la cuenta de Instagram de Colo Colo. Con un “Top” además de emoticones de aplausos y fuego, festejó el nuevo paso en la carrera del estratega.

Los hinchas no dudaron en hacer nota este inesperado mensaje y lo llenaron con frases pidiéndole jugar en el fútbol chileno. Habrá que ver si es que el Tano puede convencerlo, aunque para eso todavía habrá que esperar.

Publicidad

Colo Colo ya tiene a Fernando Ortíz listo como su nuevo técnico. El Cacique apuesta por un nombre que, más allá de pasar por clubes importantes, no ha logrado destacar y viene como toda una apuesta.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortíz como técnico?

En su carrera como técnico, Fernando Ortíz ha logrado dirigir un total de 174 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 82 triunfos, 34 empates y 58 derrotas, con 290 goles a favor y 232 en contra.

¿Cómo le irá a Fernando Ortiz en Colo Colo? La IA responde: “Cerrará luchando por…”

ver también

¿Cómo le irá a Fernando Ortiz en Colo Colo? La IA responde: “Cerrará luchando por…”

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo disputará su último partido antes del inicio del ciclo de Fernando Ortíz este domingo 31 de agosto. El Cacique recibe a la U en un nuevo Superclásico en el Estadio Monumental desde las 15:00 horas.

Publicidad
Lee también
La Liga MX le hace un millonario favor a Betis y Pellegrini
Internacional

La Liga MX le hace un millonario favor a Betis y Pellegrini

Sufre Pellegrini: Liga MX le quita figura al Real Betis
Internacional

Sufre Pellegrini: Liga MX le quita figura al Real Betis

Canales termina solo con un traumatismo tras duelo con Colo Colo
Internacional

Canales termina solo con un traumatismo tras duelo con Colo Colo

Resultados Loto domingo 31 de agosto: Números ganadores sorteo 5315
Tendencias

Resultados Loto domingo 31 de agosto: Números ganadores sorteo 5315

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo