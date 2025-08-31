Después de una semana en la que pasó de tener a otro a un paso de asumir, Colo Colo finalmente tiene a su nuevo técnico. El Cacique confirmó el arribo de Fernando Ortíz a la banca para lo que será el nuevo proceso de cara al 2026.

El argentino llega al Eterno Campeón luego de un polémico y muy mal paso por el Santos Laguna de México. Transformándose en toda una apuesta de Blanco y Negro, aterriza en el Estadio Monumental para tratar de mejorar en algo el año del centenario, una noticia que celebró en distintas partes del mundo.

Y es que luego de que se hiciera oficial el arribo del DT, hubo distintas muestras de apoyo de figuras del fútbol. Sin embargo, hay una que ha llamado especialmente la atención de los hinchas, los que incluso le piden que venga a jugar a Chile.

Ex figura del Betis de Manuel Pellegrini aplaude arribo de Fernando Ortíz a Colo Colo

Colo Colo le puso fin a la espera y ya tiene a su nuevo técnico con la llegada de Fernando Ortíz. El Tano llega al Cacique con la misión de mejorar el terrible centenario y una revancha personal luego de un paso para el olvido por el Santos Laguna.

Sergio Canales aplaudió la llegada de Fernando Ortíz a Colo Colo. Foto. Instagram.

En el fútbol mexicano el argentino también pasó por otros clubes como América y Monterrey. Es precisamente desde este último que un español celebró con todo su arribo al Eterno Campeón.

Se trata de Sergio Canales, mediocampista que fuera figura en el Real Betis de Manuel Pellegrini. El hispano llegó el año pasado a los Rayados donde pudo compartir con el DT, al que le agarró un enorme cariño.

Tras confirmarse su llegada a la banca, el volante apareció de sorpresa en la cuenta de Instagram de Colo Colo. Con un “Top” además de emoticones de aplausos y fuego, festejó el nuevo paso en la carrera del estratega.

Los hinchas no dudaron en hacer nota este inesperado mensaje y lo llenaron con frases pidiéndole jugar en el fútbol chileno. Habrá que ver si es que el Tano puede convencerlo, aunque para eso todavía habrá que esperar.

Colo Colo ya tiene a Fernando Ortíz listo como su nuevo técnico. El Cacique apuesta por un nombre que, más allá de pasar por clubes importantes, no ha logrado destacar y viene como toda una apuesta.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortíz como técnico?

En su carrera como técnico, Fernando Ortíz ha logrado dirigir un total de 174 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 82 triunfos, 34 empates y 58 derrotas, con 290 goles a favor y 232 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo disputará su último partido antes del inicio del ciclo de Fernando Ortíz este domingo 31 de agosto. El Cacique recibe a la U en un nuevo Superclásico en el Estadio Monumental desde las 15:00 horas.

