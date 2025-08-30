Colo Colo le puso fin al misterio sobre su nuevo entrenador y anunció con bombos y platillos la llegada de Fernando Ortiz. De esta manera buscan levantar su campaña.

Los Albos han tenido un complejo 2025, con resultados muy lejos de las expectativas puestas en la temporada del centenario. Esto le costó la salida a Jorge Almirón luego de una larga agonía en la banca. Ya encontraron a su sucesor.

Oficializan la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo

Si bien en un principio la dirigencia quería el regreso de Gustavo Quinteros, el argentino nacionalizado boliviano prefirió rechazar la oferta. De esta manera, desde Blanco y Negro tuvieron que tachar el nombre del campeón con Vélez Sarsfield y seguir con la búsqueda.

Fue así como dieron con el nombre de Fernando Ortiz. El argentino de 47 años tuvo una destacada carrera como central, jugando en Boca Juniors, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, América de México, Vélez Sarsfield y Racing, entre otros.

Luego de que el directorio de Blanco y Negro aprobara el arribo de Ortiz, Colo Colo le puso fin a las especulaciones y anunciaron a través de redes sociales la llegada del Tano. De esta manera, finaliza la búsqueda del reemplazante de Jorge Almirón.

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón! Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique“, indicaron los Albos en sus canales oficiales.

Fernando Ortiz ha dirigido en Sol de América de Paraguay, América de México, Tigres y Santos Laguna, equipos en los cuales no ha logrado ningún título. Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas, donde los Albos esperan que su nuevo entrenador pueda estar en el Estadio Monumental viendo a sus dirigidos.