La Gala Crack desató una nueva polémica en la Liga de Primera. El evento realizado por TNT Sports contó con una alta sintonía y la rompió este reciente lunes premiando a los mejores de la temporada 2025.

Sin embargo, la ceremonia dividió opiniones al momento de elegir al equipo ideal del año. En especial porque hubo jugadores que solo rindieron un tramo y que para algunos, se les premió solo por ser de un “equipo grande”.

La elección final fue con Diego Sánchez; Fabián Hormazábal, Bruno Cabrera, Matías Zaldivia, Juan Cornejo; Charles Aránguiz, Sebastián Galani, Matías Palavecino; Lucas Cepeda, Lucas Assadi y Fernando Zampedri.

Lo que provocó el descargo de varios jugadores y que utilizaron sus redes sociales para comentar lo ocurrido. Incluso recibieron el apoyo de los hinchas por la elección que hubo este año.

Polémica con equipo ideal de la Gala Crack

Así fue como Leo Valencia se mandó con todo contra la organización del evento. “¿Es gusto de payasos o de estadística?”, comentó el volante creativo. Luego reposteó una postal del triunfo ante Colo Colo.

“Jugamos al luche nosotros”, agregó. En la imagen se aprecia a jugadores como Eduardo Vargas y Marco Collao, que fueron puntos altos en la campaña de los tanos para llegar a Copa Sudamericana.

El descargo de Leo Valencia

Lo llamativo es que los hinchas apoyaron los dichos de Valencia ya que quedaron afuera del equipo ideal varios jugadores que sin ser de los grandes, lograron un nivel destacado y hasta de selección. ¿Qué tal?

