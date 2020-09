Natalia Bravo sobre el caso Leo Valencia: ''La pregunta es como entienden (los clubes) la violencia de género''

En un imperdible capítulo de Siempre Pasa Algo de Redgol, la abogada de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) Natalia Bravo conversó sobre el progreso que se ha dado de forma paulatina en la profesionalización del fútbol femenino, como este sector convive con la violencia de género y la importancia de la regularización de las ramas femeninas en los equipos chilenos.

Además, la abogada tuvo palabras para valorar el empoderamiento femenino, ya que lo destacó como el principal impulsor del establecimiento del fútbol femenino y de su profesionalización, al nivel de ser un requisito CONMEBOL para que los clubes puedan participar de sus torneos, apesar de que muchos de los equipos usen a un intermediario para tener su rama femenina.

Natalia y el panel de Siempre Pasa Algo

Respecto al momento que vive Leonardo Valencia fuera de la cancha, la abogada posicionó el caso a nivel nacional e internacional, agregando ''El caso Valencia es uno entre tantos casos, no es el primero y es un futbolista que ha jugado en diversos clubes del mundo, antes de Colo Colo estaba en Botafogo, entonces la pregunta que nos debemos hacer es ¿Como institucionalmente los clubes y sociedades anonimas entiende la violencia de genero? ¿Existe un real compromiso para que esto cese?''

La respuesta no se hizo esperar y Bravo agregó que ''Esto tiene que ver con un compromiso institucional serio, Colo Colo tiene la alternativa de sancionar este comportamiento de violencia de género del que estaban en conocimiento, sin embargo, en su reglamento interno o documentos organicos, te aseguro que no existe nada contra la violencia de género porque no le importa a Colo Colo, a la U o a cualquier equipo porque solo les interesa sacar provecho de los jugadores''

Por otra parte, Natalia también apeló al rol social que mantienen los clubes con la sociedad en la actualidad, afirmando que ''Esas estrellas del futbol son referentes, también es relevante y esto no significa que la gente condenada por violencia intrafamiliar no pueda ser parte del deporte, porque este deporte tiene un afán resociabilizador importante del que tenemos que hacernos cargo''

Revisa el programa completo de Siempre Pasa Algo.