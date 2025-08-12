La Polla Chilena de Beneficencia realizará este martes 12 de agosto un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5307, cuyo pozo acumulado será de $4.700 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto martes 12 de agosto

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy a las 21:00 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.700 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $750 millones

Recargado: $540 millones

Revancha: $290 millones

Desquite: $300 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

Resultados Loto 5306

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganador en el Loto 6 aciertos, de todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

Números ganadores: 10, 11, 13, 26, 27, 41 y comodín 39 .

¿Cómo jugar Loto?