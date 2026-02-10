Es tendencia:
Resultados Loto hoy martes 10 de febrero: Sorteo 5385 reparte $3.650 millones de pozo acumulado

Ya puedes revisar los números ganadores del Loto, seis aciertos.

Por Franccesca Arnechino

Sorteo Loto.
La Polla Chilena de Beneficencia realizará este martes un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5385, cuyo pozo acumulado es de $3.650 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto 10 de febrero

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.650 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

  • Loto: $370 millones
  • Recargado: $200 millones
  • Revancha: $240 millones
  • Desquite: $20 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $960 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones
  • Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones

    * Monto estimado a repartir entre todas las categorías.
¿Cómo jugar Loto?

  1. Dirígete al sitio web www.polla.cl e inicia sesión. Si no tienes cuenta, tendrás que crear una con tu RUT y una nueva contraseña.
  2. Una vez dentro del sitio, deberás cargar dinero a través del “abono” y elegir tu forma de pago.
  3. En esta instancia deberás cargar dinero suficiente al precio de cada jugada, por ejemplo, si solo quieres jugar al Loto el valor es de $1.000, pero si deseas jugar todas las categorías el valor sube a $3.500. Consulta tu saldo haciendo clic en la sección “Monto”.
  4. Cuando tengas el monto suficiente cargado, solamente debes volver al inicio de la página y pinchar en el botón “Juega aquí”.
  5. Finalmente, se abrirá una nueva pestaña donde tendrás que elegir seis números entre el 1 y el 41. También está la opción de elegir al “Azar”, donde el sistema elegirá por ti una combinación de manera aleatoria.
  6. Una vez seleccionado los números, en la parte inferior de la pantalla está la opción “Jugar ahora”, una vez que lo presiones ya estarás participando en el próximo sorteo del Loto.
