Carlos Caszely destroza a Colo Colo por Leo Valencia: "Cuando traen a estos chicos, ¿quién sabe cómo viven?"

Como si la crisis futbolística no fuera suficiente, en Colo Colo ya no saben que hacer con Leo Valencia. El club analiza su salida tras las denuncia de violencia intrafamiliar de su ex pareja, Valeria Pérez, y la fuerte presión de los hinchas.

Pero nadie olvida que desde Pedrero guardaron silencio por varias semanas y hasta volvieron a poner al 10 en cancha, lo que ha generado una serie de críticas tanto de los fanáticos, mundo de la política y hasta ex jugadores, como es el caso de Carlos Caszely.

En conversación con Radio Futuro, El Rey del Metro Cuadrado y máximo goleador en la historia del Cacique abordó la situación de Valencia y apuntó a los encargados de las contrataciones, en una crítica directa al gerente deportivo albo, Marcelo Espina.

Pese a todo lo ocurrido, en Colo Colo siguieron dando oportunidades a Leo Valencia. Tras el Superclásico, no ha vuelto a aparecer. Foto: Agencia Uno

"Cuando traen a estos chicos a Colo Colo, ¿quién los ve? ¿Quién sabe cómo viven? ¿De dónde vienen?", explicó el Chino. "El club es una caja de resonancia muy grande. Todo lo que hagas en la cancha, y fuera de ella, la prensa lo va a saber, y vas a salir en la primera página de todos los diarios. Hay que ser cien por ciento profesional. Es complicada su situación", agregó.

Caszely y el mal momento de Colo Colo

Tras la derrota ante O'Higgins, Colo Colo se transformó en uno de los colistas del Torneo Nacional. Los albos no ven una en la cancha y, si es que salvan puntos, es gracias a la capacidad goleadora de Esteban Paredes.

Caszely sabe que el Tanque está tras su récord junto a los albos, pero eso no le complica en absoluto. "Conociendo a la gente en Chile, todos estarán preocupados de eso con cada gol que haga. Lo encuentro genial. Los récords están para romperse", lanzó.

Finalmente el ex artillero sentenció que nadie en el equipo sabe qué hacer en la cancha. "Los jugadores están enredados, quieren hacer más allá de lo que pueden hacer. Miren a Pablo Mouche. Es un gran jugador como puntero y hace mucho daño, pero termina jugando en cualquier parte. Todos me comentan cuánto corrió. Sí, pero corrió mal. ¿Qué saca con ir a recuperar pelotas como lateral?".