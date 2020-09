Ex mujer de Leonardo Valencia revela vulgar frase del jugador sobre la camiseta de Colo Colo

Este jueves, la denuncia de violencia intrafamiliar de Valeria Pérez contra Leonardo Valencia, que remeció a Colo Colo en julio pasado, sumó un nuevo capítulo en redes sociales.

La ex pareja del mediapunta albo reveló un audio con una vulgar frase del jugador sobre la camiseta del Cacique y una foto con un tatuaje de un león que tiene en su espalda.

A través de una publicación en su Instagram, la mujer le envió un mensaje a los fanáticos albos: "Quería dejar este audio a los hinchas COLOCOLINOS que aún le creen a este señor. Pero aquí está la prueba de que Colocolino no es, escúchenlo refiriéndose a la indumentaria de Colo Colo que para ustedes, creo, es lo más importante".

La frase del volante albo dice textualmente: "Tengo que cambiarme ropa, si ando con la cagada de Colo Colo, así que la hago cortita si ya voy llegando".

Asimismo, adjuntó un tatuaje de un león que tiene Valencia en su espalda, símbolo relacionado a su pasado en Universidad de Chile: "También les dejo el tatuaje que tiene en su espalda donde todavía lleva un León".

Finalmente, Pérez cerró su escrito asegurando que llegará hasta las últimas instancias hasta que se haga justicia en su caso: "En estos momentos a mí me están perturbando virtualmente, pero yo les seguiré respondiendo cómo se debe, no me quedare callada como antes, seguiré con todo esto hasta el final".

"Hoy más que nunca necesito el apoyo de cada uno de ustedes, este hombre me quitó toda mi vida y quiere seguir haciéndolo y no se lo voy a permitir", cerró.

Revisa la publicación de la mujer con el audio y las imágenes:

Actualidad en caso Leo Valencia



Este jueves por la mañana, un grupo de mujeres se reunió para protestar en contra de Leonardo Valencia a las afueras del Estadio Monumental. Esto, porque Blanco y Negro no ha anunciado ningún tipo de medida disciplinaria, a la espera de que se resuelva el asunto judicial.

Distintos actores de la sociedad han repudiado los hechos. Es el caso de estas hinchas del Cacique, que abordaron el ingreso a las canchas de entrenamiento del estadio Monumental para expresar su descontento de manera pacífica.