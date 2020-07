Los fuertísimos audios de la polémica funa contra Leo Valencia

Una nueva polémica está naciendo en Colo Colo, y es por una situación en particular, ya que uno de sus jugadores, el volante Leonardo Valencia, es protagonistas de una fuerte historia.

La ex pareja del jugador, Valeria Pérez Silva, dio a conocer en su cuenta de Instagram una terrible historia, de amenazas, violencia intrafamiliar, pésimos tratos y una deuda millonaria de pensión alimenticia, la que ya se encuentra en la Justicia.

"Hoy voy a contar mi verdad después de años de silencio y voy a empezar despejando algunas dudas que sirven en un país asquerosamente machista y prejuicios", fue la forma en que Valeria Pérez decidió dar a conocer su historia de manera pública.

En la publicación mostró un largo texto, donde detalla los maltratos de Valencia a su persona, con quien tiene tres hijos. Además, cuenta que conoció al jugador del Cacique cuando eran muy niños, y que dejó el colegio a los 16 años por él, así que recalca que no hace la denuncia por "interés".

La afectada no sólo mostró evidencia en su texto, sino que se atrevió más, porque publicó fuertes mensajes en los que aparece la voz de Leo Valencia, quien la trata de la peor forma y se niega a pagar la dueda que tiene por pensión alimenticia. "No te voy a pasar ni uno", se escucha de la voz del ex seleccionado nacional.

La deuda de Leo Valencia

Eso no es todo, porque Valencia también le dice a Pérez que "yo me voy a ir en la mala con voh", en otro de los audios que dio a conocer la aproblemada mujer.

Deuda gigante

La deuda que tiene Leonardo Valencia por pensión de alimentos es elevada, ya que según un documento oficial del Juzgado de Familia de Talagante el monto que debe el futbolista es de 33.511.550.

Valería Pérez espera que la situación se solucione pronto, porque ella en su denuncia habla de que quiere vivir tranquila junto a sus hijos.

RedGol se contactó con Colo Colo para saber la opinión de la institución alba sobre la situación que protagoniza uno de sus jugadores, pero declinaron en hablar del asunto.