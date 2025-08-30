Tras varios días de incertidumbre en la búsqueda del sucesor de Jorge Almirón, Colo Colo ya tiene definido a su nuevo director técnico: el argentino Fernando Ortiz, quien asumirá la banca alba con el desafío de revertir un año que ha sido especialmente complejo para la institución.

Tras una reunión del directorio de Blanco y Negro, este sábado fue aprobada su llegada de forma unánime. Luego de una presentación, el trasandino convenció a la directiva con su proyecto, cerrando su llegada hasta diciembre del 2026.

Ortiz firmó a cambio de 960 mil dólares al año, 80 mil mensuales para él y todo su cuerpo técnico y haría su debut como nuevo entrenador en la final de la Supercopa frente a Universidad de Chile.

Hinchas de Colo Colo reaccionan en redes sociales

Luego de conocerse esta información, los hinchas inmediatamente se volcaron a las redes sociales para expresar su parecer sobre la llegada del nuevo técnico en donde una de las críticas que más se repetía era la ausencia de títulos durante su carrera como DT.

El nuevo entrenador de Colo Colo dirigió a diversos equipos en México. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Ortiz debutó como técnico el año 2017 con Sol de América de la liga paraguaya, tras esto dirigió a Sportivo Luqueño durante la apertura el 2018. Luego de esto llegó a la Liga Mexicana en donde dirigió al América, Monterrey y Santos Laguna.

Su mejor campaña fue con las Águilas, en donde llegaron a semifinales del Clausura 2023, sin embargo, renunció tras su eliminación contra Chivas. Con Santos Lagunas vivió una tensa temporada en donde también renunció debido a la incapacidad económica del club para poder sumar refuerzos.

