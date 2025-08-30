Tras días de incertidumbre buscando al reemplazante de Jorge Almirón, finalmente salió humo blanco y el argentino Fernando Ortiz sería el nuevo DT que asumirá la banca de Colo Colo con la misión de levantar el complejo año que atraviesa el club.

Según revelan, el proyecto deportivo presentado por el ex entrenador de equipos como América, Santos Laguna y Monterrey de la liga mexicana convenció a la directiva de Blanco y Negro, siendo el elegido para asumir el desafio.

En cuanto a sueldo, mientras Almirón ganaba 2,2 millones de dólares al año, se reveló la impactante cifra que recibirá el nuevo DT.

ver también Sábado clave para Colo Colo: La hora en que el nuevo DT será anunciado por Blanco y Negro

Este es el sueldo de Fernando Ortiz en Colo Colo

Acorde a lo revelado por El Mercurio, el nuevo entrenador de los albos recibirá un sueldo de un millón de dólares por temporada y firmará un contrato hasta diciembre del 2026.

El exjugador argentino dirigió escuadras de la liga mexicana. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

El exfutbolista argentino tuvo positivas etapas durante su carrera en la cancha en clubes como Banfield, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Racing.

Publicidad

Publicidad

Tras colgar los botines, siguió una carrera como DT en donde dirigió a las escuadras de Sol de América y Sportivo Luqueño de Paraguay, y al América, Monterrey y Santos Laguna de la Liga Mexicana.

Con el América llegó a semifinales del Clausura 2023, sin embargo, renunció tras su eliminación contra Chivas. Con Santos Lagunas vivió una tensa temporada en donde también presentó su renuncia ante la incapacidad económica del club para sumar refuerzos.

El complejo presente de Colo Colo

Actualmente, el equipo atraviesa pasa por un tenso momento, ya que tras quedar eliminado de Copa Libertadores, tampoco alcanzó a entrar a Sudamericana quedando sin torneos internacionales este semestre.

Publicidad

Publicidad

A eso se suma, que en el Campeonato Nacional marchan en la décima posición, muy lejos del puntero y de las zonas clasificatorias a esos torneos. Por lo que el nuevo DT debe buscar la forma de revertir esa situación quedando pocas fechas para finalizar la Liga de Primera.