La teleserie del nuevo entrenador de Colo Colo está por llegar a su final. Lo que hace unos días parecía ser el regreso casi listo de Gustavo Quinteros al club, terminó por dar un volantazo con un inesperado candidato que tomó la delantera.

Se trata de Fernando Ortiz, DT argentino de 47 años que logró conquistar a la dirigencia de Blanco y Negro para ser el reemplazante definitivo de Jorge Almirón en la banca del Cacique.

El trasandino, pese a su discreta última campaña en el Santos Laguna y que no tiene ningún título como DT, convenció al directorio de la concesionaria con su idea basada en un fútbol ofensivo y en darle mucha importancia a la condición física de los futbolistas.

El sábado clave para Colo Colo y su nuevo DT

Durante este sábado el directorio de Blanco y Negro se reunirá de manera extraordinaria para sellar el arribo de Ortiz al Estadio Monumental. Dicho esto, se espera que pasado el mediodía sea ratificado como flamante nuevo estratega del Popular.

El DT ya tiene en sus manos una propuesta concreta por parte del Cacique y solo falta que sea aprobado en la mesa directiva que controla los destinos albos.

Fernando Ortiz debería ser ratificado durante este sábado como flamante nuevo entrenador de Colo Colo.

Ortiz llega a Colo Colo más que nada para intentar salvar los muebles en una temporada lamentable. El Cacique a duras penas está en la zona media del torneo y por ahora no está clasificando a ninguna copa internacional del 2026, algo básico para un club que tiene el plantel más millonario del país.

La carrera de Fernando Ortiz como DT

Desde que colgó los botines en el 2014 el trasandino ha dirigido al Sol de América en dos ciclos, Sportivo Luqueño, América, Monterrey y Santos Laguna. En este último equipo, apenas logró dos victorias en 17 compromisos, lo que instala un montón de dudas en las huestes albas por su arribo.