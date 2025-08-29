Todos los caminos apuntan a que finalmente será el argentino Fernando Ortiz el flamante nuevo entrenador de Colo Colo. Cuando parecía que Gustavo Quinteros sellaría su vuelta al club, el DT de 47 años tomó ventaja para ser el remplazante definitivo de Jorge Almirón.

La apuesta de los albos en esta pasada es muy arriesgada, ya que hablamos de un estratega que nunca ha ganado un trofeo como DT en su carrera. Sin embargo, la confianza en Ortiz es total en las huestes albas.

Esto lo decimos porque el argentino conquistó a la dirigencia alba con su idea basada en un fútbol ofensivo y en darle mucha importancia a la condición física de los futbolistas. Sin ir más lejos, un chileno supo brillar con él como DT, un juador que hace no mucho rondó con fuerza en el Monumental.

El fichaje a la mano que tendría Colo Colo con el arribo de Ortiz

Hablamos de Diego Valdés, jugador que en el América de México tuvo sus mejores momentos en el 4-2-3-1 de Fernando Ortiz. A muestra de todos quedó que paulatinamente el chileno fue perdiendo protagonismo luego que el argentino dejara las águilas en el 2023.

En abril de este año, el sitio Soy Águila publicó una información que vinculaba a Valdés con el Cacique, asegurando que “Colo Colo podría ser el nuevo destino de Diego Valdés y el atacante estaría contento de unirse”.

“El talentoso mediocampista chileno ha mantenido viva la llama de su conexión con el fútbol de su país natal (…) Ha manifestado públicamente en diversas oportunidades su firme deseo de retornar a Chile en algún momento de su carrera. Esta aspiración no se limita a un simple regreso, sino que se enfoca específicamente en la oportunidad de vestir la camiseta de un club considerado grande dentro de lo competitivo”, agregaron.

Finalmente la operación no se realizó y Valdés terminó recalando en Vélez Sarsfield de Argentina, acercándose por lo menos geográficamente a un posible retorno a Chile. Quién sabe, en una de esas el arribo de un DT que sacó el mejor de sus rendimientos sea un impulso clave para que termine llegando a Colo Colo.

La carrera de Fernando Ortiz como DT

Desde que colgó los botines en el 2014 el argentino ha dirigido al Sol de América en dos ciclos, Sportivo Luqueño, América, Monterrey y Santos Laguna. En este último equipos, apenas logró dos victorias en 17 compromisos, lo que instala un montón de dudas en las huestes albas por su llegada.

