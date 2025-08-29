Finalmente el argentino Fernando Ortiz será el flamante nuevo entrenador de Colo Colo. Cuando parecía que Gustavo Quinteros sellaría su regreso al club, el DT de 47 años tomó la delantera para ser el remplazante definitivo de Jorge Almirón.

La apuesta del Cacique en esta pasada es bastante arriesgada, ya que se trata de un estratega que nunca ha ganado un trofeo como DT en su carrera. Este fenómeno apenas se ha repetido en seis ocasiones cuando se trata de entrenadores argentinos, siendo Ortiz el séptimo a partir de ahora.

De ese listado apenas dos lograron probar el éxito en el Estadio Monumental y solo uno pudo dar otra vez la vuelta olímpica en otros clubes posterior a su paso por Colo Colo. La gran mayoría terminó fracasando en el Popular y después no tener la mejor de las carreas como DT.

Los siete DT argentinos que llegaron a Colo Colo sin títulos

Ricardo Dabrowski (2004): Llegó proveniente de Aldosivi y en sus anteriores experiencias por Magallanes, Palestino y Wanderers no ganó ningún trofeo. Posteriormente tampoco lo haría.

Marcelo Espina (2005): El cabezón debutó como DT en el Cacique en el 2005. Al igual que Dabrowski, es sus siguientes experiencias como entrenador en Everton, Unión Española, Platense y Acassuso no ganó ningún trofeo.

Claudio Borghi (2006): El Bichi llegó a Colo Colo sin títulos y con una única experiencia previa en Audax Italiano y el fútbol universitario. Sin embargo, se fue siendo multicampeón con un inédito tetracampeonato en la historia del Cacique. Además, en el 2010 fue campeón del fútbol argentino con Argentinos Juniors.

Pese a dirigir a un grande como el América en México, Ortiz llegará a Colo Colo sin haber ganado ningún trofeo como DT. | Foto: Getty Images.

Hugo Tocalli (2009): Fue campeón del mundo en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 con Argentina, pero arribó al Cacique en el 2009 sin ningún título a nivel profesional. Sin embargo, en su primer semestre ganó el torneo Clausura 2009 con lo albos.

Diego Cagna (2010): Llegó sin títulos y se fue con el mismo palmarés vacío. En sus posteriores pasos por Newell’s Old Boys, Estudiantes, Tigre, San Martin, Atlético Bucaramanga, Instituto de Córdoba y Jorge Wilstermann tampoco ganó ningún trofeo.

Omar Labruna (2012-2013): Llegó desde Audax Italiano sin ningún título en sus pasos por Belgrano, Huracán, Olimpo, Deportivo Cali y Gimnasia de Jujuy. Posteriormente en Everton, Nueva Chicago, Gimnasia de Mendoza y Platense tampoco probaría el éxito como DT.

Fernando Ortiz (2025): El DT de 47 años no ganó ningún título en sus pasos por Sol de América en dos oportunidades, Sportivo Luqueño, América, Monterrey y Santos Laguna.