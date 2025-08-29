Colo Colo tiene todo acordado con Fernando Ortiz para que sea su próximo entrenador. El estratega, que se desempeñó los últimos años en los clubes mexicanos América, Monterrey y Santos, fue el elegido por la dirigencia de Blanco y Negro.

A pesar de que jamás ha salido campeón en ningún lado, convenció con su proyecto para reflotar a un alicaído cuadro albo, que esta temporada solamente puede aspirar a ganar la Supercopa y clasificar a Copa Sudamericana.

La vida de Ortiz fuera de la cancha

A Fernando Ortiz lo sindican como un apasionado por el fútbol. Sin embargo, busca distracciones fuera de la cancha para tomarse un respiro de todo lo que demanda su profesión.

Una de ellas son los animales. Es amante de la pesca, la que realizó constantemente con sus compañeros argentinos Luciano Vietto y Valentín Viola. “Aprendan” fue uno de los mensajes que les dedicó y se jacta de los peces de hartos kilos que ha sacado.

Fernando Ortiz es amante de la pesca

En varias imágenes que sube a sus redes sociales se le ve como pescador. “Paz” reitera que es lo que le provoca poder estar junto al mar o en un río dedicado a esta actividad.

No solamente eso. También es amante de los perros. De hecho, en una de las últimas entrevistas que dio como entrenador del América apareció su perro “Lomito” y le dio un beso, en una imagen que se hizo viral en México.

También muestra en sus redes a sus mascotas constantemente, aunque últimamente dejó de hacerlo y se enfocó más en lo que es su labor como entrenador.

Ortiz es amante de los animales

El vínculo con Colo Colo y su tarea como entrenador

Fernando Ortiz dirigió a Sebastián Vegas en Rayados de Monterrey, por lo que sabe perfectamente las cualidades del jugador. De hecho, la dirigencia de Blanco y Negro le pidió referencias sobre el entrenador al central que arribó este año.

También es muy amigo de Javier Toledo, delantero que el 2013 tuvo un paso bastante discreto por el Cacique y que se marchó rápidamente.

También muestra que le encantan las frases hechas. Cuelga mensajes tipo “no siempre conseguimos lo que queremos, pero tarde o temprano la vida nos concede aquello que nos merecemos”, “nunca te des por vencido”, arriesga y haz que tu vida valga la pena”, “las casualidades no existen, todo pasa por algo”.

Sobre la importancia de ser técnico, señala que “un buen entrenador debe acercar al jugador a su máximo potencial, o descubrirlo. Esa es su principal función y la que debe ocuparlo todos los días en su trabajo”.