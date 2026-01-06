Se sigue comiendo el mercado de pases en el fútbol chileno, a falta de cuatro semanas para el regreso oficial de la Liga de Primera. Ahí, entre rumores y conversaciones, un bombástico jugador arremete.

Se trata de Ricardo Centurión, el recordado y hábil jugador que pasó por equipos como Racing, Boca Juniors y Vélez, quien también tuvo round con Jorge Sampaoli en la selección argentina.

Los casos de indisciplina han mermado la carrera del jugador que pintaba para crack y hoy está sin club. Es ahí donde el fútbol chileno aparece como posible destino, con un equipo acostumbrado a reclutar viejas glorias trasandinas.

¿Qué club del fútbol chileno quiere a Ricardo Centurión?

Desde Unión La Calera miran de reojo la situación de Ricardo Centurión en el mercado de pases. Los cementeros han fichado en otras ocasiones consagradas figuras argentinas, como Emmanuel Gigliotti, Gabriel Hauche y Walter Bou.

Centurión y su paso por Vélez.

“Ricardo Centurión podría llegar a Unión La Calera. Según la información que me entregaron, el gerente deportivo del club lo tendría en carpeta y existiría la intención de traerlo“, avisó Nicolás Ríos, del medio Golazo FM, en UVC Radio.

Publicidad

Publicidad

Si bien la opción es compleja, según el propio comunicador el fichaje no está descartado en los cementeros. Es que el elenco rojo necesita leavntar cabeza tras un irregular año 2025.

ver también Tras dejar Unión La Calera: Leandro Benegas es carta de gol para Curicó Unido 2026

Por ahora, Unión La Calera ha sumado importantes valores como refuerzos. Ahí figuran Matías Campos López, Yerko Leiva, Nicolás Avellaneda, Cristián Gutiérrez, Nicolás Palma, Rodrigo Caseres y Bayron Oyarzo.