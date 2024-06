Pupilo de Gustavo Quinteros reaparece con preocupante declaración: "No sé por qué desaparecí"

Ricardo Centurión reapareció después de 10 días sin que nadie supiera de su paradero. El delantero de Vélez Sarsfield generó tremenda preocupación en Gustavo Quinteros y todo el país vecino, pero su ex representante confirmó que está bien y que quiere una nueva oportunidad en el fútbol.

El jugador dejó de atender el teléfono hace unos días y encendió las alarmas en Vélez. “Desapareció de un día para otro”, contó el presidente del club, Fabián Berlanga. El largo historial de indisciplinas de Centurión, quien el año pasado se fugó de un control policial y dio positivo en cocaína, hizo pensar lo peor.

Las primeras informaciones de la desaparición decían que el jugador había cambiado de domicilio, otra razón por la cual nadie podía ubicarlo. Eduardo Rosetto, su ex agente, confirmó que Centurión se estaba mudando, aunque entregó una preocupante declaración de su estado mental.

“La verdad es que lo encontré mejor de lo que pensaba”, afirmó Rosetto. Sin embargo, después reveló que el futbolista no tenía claro por qué debía alejarse de todos. “No sé por qué desaparecí, hay veces que se me vuela el balero”, le confesó al ex representante.

“Gustavo Quinteros se portó impecable conmigo”, dijo Ricardo Centurión en su reaparición | Getty Images

“Me dijo ‘Tordi, el presidente y el técnico se portaron impecables conmigo y yo no es que reclamo otra chance, porque capaz pueden decir que la desaproveché, pero hoy tengo ganas de vuelta (de jugar) y estoy bien. Fíjate si puedes hacer algo por mí’. Fue una conversación fluida”, sumó.

La preocupación de Gustavo Quinteros por Ricardo Centurión

Cuando llegó a Vélez, Gustavo Quinteros se encontró con la reincorporación de Ricardo Centurión a las prácticas y la intención del club de reincorporarlo al fútbol. El delantero venía de cumplir un préstamo en Barracas Central, donde fue cortado por indisciplina.

Quinteros lo mantuvo entre sus posibilidades para el semestre y por eso se mostró tan afectado con su desaparición. “Estoy triste porque hablé mucho con Ricardo. Toda la gente del club nos acercamos para tratar de ayudarlo en lo que podíamos para que él pudiera volver a jugar al fútbol y estar bien”, manifestó.

“Lamentablemente, no pudimos. Él no pudo. Ojalá que podamos ahora sí ayudarlo para que pueda tener una recuperación, primero como persona, como ser humano y hombre de bien, y después como futbolista”, añadió el extécnico de Colo Colo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.