Colo Colo sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador. Se espera que este sábado 30 de agosto, el día antes del Superclásico, se defina al reemplazante de Jorge Almirón entre cuatro candidatos: Fernando Ortiz, Gerardo Martino, Francisco Arce y Zé Ricardo.

Gustavo Quinteros formaba parte de la lista de finalistas para el puesto, pero terminó declinando la oferta. “El entrenador tiene un gran cariño por el club y siente que lo ayudó en una de las etapas más difíciles de su historia. Sin embargo, entiende que este no es el momento adecuado para iniciar un proyecto deportivo ambicioso”, confirmó César Merlo.

El técnico que ya había pasado por Colo Colo entre 2020 y 2023 era el favorito de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Ortiz, candidato de Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, es quien tomaría la delantera ahora.

¿Pero qué pasó con Quinteros? Más allá de lo previamente mencionado, desde el Mercurio revelaron que algunas figuras del directorio de Blanco y Negro no estaban del todo convencidas con él. En ese sentido, una petición que habría hecho el DT no gustó a todos los miembros de la mesa.

La petición que hizo Quinteros en Colo Colo

“Hizo algunas propuestas y peticiones, relacionadas con la permanencia de algunos jugadores que están siendo cuestionados. Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien cumplió con los minutos para renovarle el contrato, pero su rendimiento no ha sido bueno”, mencionaron desde ByN a El Mercurio.

“No todo el directorio estuvo de acuerdo”, dijeron. En Blanco y Negro, sobre la renovación de Vidal, Mosa ha declarado: “Vidal tiene un contrato y cuando cumpla el minutaje, se va a renovar (…) Acá, cuando se firma un contrato, es para respetarlo”.