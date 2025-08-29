Faltan solo un par de días para que Colo Colo y Universidad de Chile se enfrenten en el Superclásico 198 del fútbol chileno, un duelo donde los albos necesitan ganar como agua en el desierto para comenzar a salvar un temporada que ha sido desastrosa.

Y es que el Cacique a duras penas se sostiene en la zona media de esta Liga de Primera 2025. El equipo del interino Hugo González marcha décimo con 28 puntos y por ahora está a lejanas cuatro unidades de meterse en puestos de copas internacionales.

Para los albos el clasificarse a la Sudamericana o Libertadores no solo es clave para salvar este año, sino que también para empezar a cumplir con el duro castigo que le impuso la Conmebol tras la fatídica noche del 10 de abril ante Fortaleza.

El terror del Cacique si no clasifica a la copas

Tras todo lo sucedido esa noche en el Estadio Monumental el ente rector del fútbol sudamericano decidió sancionar al Cacique con cinco partidos como local a puertas cerradas y la misma cantidad para jugar como visitante sin sus hinchas.

De esa sanción los albos apenas han cumplido dos duelos como local y dos como visitante. Sacando cuentas, le restan todavía tres en cada condición para cumplir con la totalidad del castigo. Así las cosas, Colo Colo perfectamente podría completar una fase de grupos completa de Libertadores o Sudamericana sin sus hinchas en el estadio, ya sea como anfitrión o foráneo.

Colo Colo necesita ganar para comenzar a meterse en puestos de las copas internacionales del 2026. | Foto: Photosport.

Con todo esto dicho y si los albos no logran clasificar a ningún torneo Conmebol del 2026, recién podrían jugar con sus hinchas en alguna edición de los certámenes del 2028, siempre y cuando logren clasificar a la Libertadores o Sudamericana del 2027.

De esta manera el ganar este domingo es casi una obligación para el Cacique para comenzar a escalar puestos y mirar más de cerca la opción de meterse en las copas del próximo año. Ya no hablamos solo de un objetivo deportivo, sino que de la posibilidad de empezar a cumplir con el duro castigo de la Conmebol.

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

