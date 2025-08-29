Cada vez queda menos para el Superclásico que disputarán Colo Colo y U. de Chile en el Monumental. Este domingo 31 de agosto, albos y azules se encontrarán para animar el partido más atractivo de la fecha y un duelo fundamental para las aspiraciones de ambos.

El Cacique buscará cortar su mala racha de cinco partidos sin ganar, mientras que el Bulla querrá dejar atrás los terribles sucesos en Avellaneda por la Copa Sudamericana. En la tabla, los albos quieren entrar en zona internacional y los azules seguir peleando el título.

La previa del enfrentamiento ha tenido varios hitos. Más allá de la polémica de Marcelo Díaz y la respuesta de Javier Correa, ambos equipos tuvieron grandes gestos durante esta jornada. En la U, Gustavo Álvarez agradeció la solidaridad de Arturo Vidal y Esteban Pavez tras lo que pasó en Avellaneda. En Colo Colo, Hugo González, aplaudió a su colega: “Que reconozca eso habla muy bien de él”.

Sin embargo, los hinchas no aprenden. En el arengazo que realizaron los hinchas de Colo Colo este viernes 29, se vio un lienzo que se burlaba de la situación que pasaron los fanáticos de la U en Argentina. “Los grandes no corren“, lee la tela que levantó un pequeño grupo de barristas.

El lienzo de un grupo de hinchas de Colo Colo a U. de Chile

Polémica en el arengazo de Colo Colo

Habrá que ver si alguno de los polémicos lienzos aparece en el Superclásico. En la previa, Hugo González, DT interino de Colo Colo, destacó que el partido contra U. de Chile se jugará a estadio lleno. “Es fundamental que la gente que venga sea la mejor y alienten los 90 minutos”, marcó.

“Ha costado (ganarle a la U) por diversas circunstancias, no se puede ganar siempre, aunque lo queremos hacer siempre. Esperemos que esta sea la ocasión para seguir ganando, vendrá mucha gente, será un lindo espectáculo“, concluyó el entrenador.