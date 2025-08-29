Colo Colo está a nada de saltar a la cancha del Estadio Monumental a jugar un partido clave. Este fin de semana el Cacique choca con la U de Chile en un nuevo Superclásico, duelo para el que podría tener una inesperada baja.

Si bien se habló de que estaría de vuelta, lo cierto es que Alan Saldivia parece estar más que lejos de sumar minutos. De hecho, puede no ir ni a la banca luego de que este viernes llegara una oferta formal desde Brasil por sus servicios.

El defensor puede estar viviendo sus últimas horas como jugador del Cacique. De hecho, en esta jornada no participó del Arengazo y se mantuvo con su agente negociando los detalles para poder partir.

Vasco da Gama llega a buscar formalmente a Alan Saldivia a Colo Colo

Alan Saldivia parece estar a tan sólo detalles de dejar Colo Colo para irse a Brasil. Después de mucho buscarlo, Vasco da Gama finalmente llegó con una oferta formal por el defensor para poder sacarlo del Cacique.

Alan Saldivia arma las maletas para irse de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Nicolás Ramírez quien en Sportscenter de ESPN destapó la situación. “Saldivia no estuvo participando del Arengazo, estaba en Océano junto a sus agentes“, comenzó explicando.

El reportero albo remarcó que esto fue porque está en la mesa de Blanco y Negro la propuesta del cuadro brasileño. “No participó porque hay una oferta formal de parte del Vasco da Gama con opción de compra por el central de Colo Colo“.

Con el mercado brasileño cerrando el próximo martes, las cosas se estarían acelerando para concretar todo. “El préstamo es con opción de compra por el 70% del pase“, enfatizó Nicolás Ramírez.

En conferencia de prensa previo al Superclásico, el técnico interino Hugo González fue consultado al respecto, pero optó por hacerle el quite. “No ha sido una semana normal en lo futbolístico para Alan, está con una pubalgia y lo están tratando“.

“A veces está bien, otro día amanece con molestias. Ha sido un reintegro, pero mañana vamos a tener claridad de si puede estar citado o no“, sentenció al respecto.

Colo Colo tendrá una reunión de directorio este sábado en la que definirá a su nuevo técnico. En la instancia puede tomar también una decisión por Alan Saldivia y así seguir generando ingresos en medio de la crisis económica que dejó el castigo de Conmebol por los incidentes ante Fortaleza.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Alan Saldivia ha logrado disputar 94 partidos oficiales en total. En ellos no tiene goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 7.887 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de definir la salida de Alan Saldivia, Colo Colo se enfoca en lo que será el Superclásico ante la U de Chile. El Cacique y el Bulla chocan en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.