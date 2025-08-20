En Colo Colo están a la espera de que el Houston Dynamo de la MLS apruebe las condiciones de la contrapropuesta por Alan Saldivia, el defensor que interesa al cuadro estadounidense.

La primera oferta era de 450 mil dólares por el préstamo más una opción de compra obligatoria que bordea los 1.7 millones de dólares, por lo que le entraría al Cacique un total de más de dos millones de la divisa norteamericana.

El tema es que el libro de pases está cerrado y no hay opción para encontrarle un reemplazante al zaguero charrúa. Sin embargo, en Blanco y Negro tienen un plan: que el sustituto sea de la cantera.

Saldivia está cerca de dejar Colo Colo

Nicolás Suárez será el reemplazo de Alan Saldivia

En este segundo semestre ha ganado algunos minutos el juvenil Nicolás Suárez, quien es el apuntado por los dirigentes para que sea el jugador que reemplace el espacio que deja el uruguayo.

Tras ser titular ante Valladolid en un amistoso internacional por el centenario, los albos han confiado en las características del defensor que ha sido nominado para la Sub 20 por Nicolás Córdova.

Suárez jugando ante Valladolid

Si bien es zurdo, a diferencia de Saldivia, entienden que puede cumplir como central. De hecho Jorge Almirón le confió una titularidad para enfrentar a Huachipato y luego le dio minutos ante Everton.

De esta manera, los albos seguirán contando con cuatro defensores centrales: Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Jonathan Villagra y Nicolás Suárez. A ellos se les puede sumar otros dos canteranos: Bruno Gutiérrez y Daniel Gutiérrez.

La salida de Saldivia debe definirse a más tardar este jueves 21, fecha en que cierra el libro de pases en la MLS.