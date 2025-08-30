Colo Colo tiene nuevo entrenador. Este sábado 30, el directorio de Blanco y Negro votó y confirmó la llegada de Fernando Ortiz, DT argentino de 47 años que ha hecho su carrera principalmente en México. “¡Bienvenido al Eterno Campeón!“, anunciaron en las redes del Cacique.

La dirigencia trabaja para que Ortiz esté presente como espectador en el Superclásico contra U. de Chile, a disputarse este domingo 31, para el último partido de la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez.

Su debut en la banca de Colo Colo sería recién el 14 de septiembre en la Supercopa contra los azules en Santa Laura. Después de eso, se estrenará en la Liga de Primera el viernes 26 de septiembre contra Deportes Iquique en el Monumental.

Antes de venir a Chile, Fernando Ortiz usó sus redes sociales para dar su primer mensaje a los hinchas del Cacique. “Feliz y agradecido por este nuevo desafío. ¡Vamos con todo!“, dijo el DT. Además, compartió varios mensajes de colegas felicitándolo por su nuevo trabajo.

El cuerpo técnico de Fernando Ortiz en Colo Colo

El periodista Cristian Alvarado confirmó cuál será el staff que trae Fernando Ortiz a Colo Colo. El nuevo cuerpo técnico albo lo componen los mexicanos Juan Pablo Chato Rodríguez (ayudante) y Mauricio Garibay (analista), y el canadiense Paolo Pacione (preparador físico).

Ortiz viene de dirigir Santos Laguna, de donde fue despedido en mayo recién pasado. Antes, también paso por las bancas del América y Monterrey en México, y en Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay. En su carrera como DT, no registra títulos ganados.

