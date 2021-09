"Habrá lateral para la U. Puede ser la última del partido. Díaz, Molinaaaaaa.. ¡autogol!. Gooool de Universidad de Chile. Autogol de Molinas en el último suspiro del partido, cuando no quedaba nada, cuando la U perdía el invicto, el autogol, 2 a 2".

El relato de Claudio Palma en la transmisión televisiva del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, el 30 de octubre de 2011, se repite una y otra vez en la cabeza del desgraciado protagonista de la acción: Osmar Molinas.

El mediocampista paraguayo cabeceó hacia atrás y superó al arquero Raúl Olivares. Jorge Sampaoli se metió a la cancha para celebrar la igualdad y la desazón se apoderaba de un cuadro albo que había hecho méritos por la victoria.

Ese sentimiento se mantiene en el relato de Molinas. "Me tocó enfrentar al mejor equipo de la U de los últimos tiempos. Hicimos un gran partido, estábamos ganando y sacándoles un invicto extenso, y lastimosamente tuve un traspié, algo que me marcó mucho en Colo Colo. Terminó empatado, ellos lo celebraron como una victoria", recuerda en diálogo con Redgol.

Como si hubiera sido ayer y no hace casi diez años, el hombre que hoy juega para River Plate en Paraguay asume el destino con pesar. "Tuve mala suerte, estaba haciendo un gran partido y faltaban segundos para que terminara el partido", lamenta.

"Estábamos ganando y el esfuerzo de todos los compañeros y mío se fue por el piso al tratar de despejar el balón. Lastimosamente se me va para atrás y el arquero nuestro tenía un golpe en la cabeza, estaba mareado, el balón se fue por el palo e hice un gol en contra", revive.

"Nadie quiere pasar por ese momento, de hacer un gol en su propio arco, me tocó la mala jugada a mí y eso me marcó mucho mi tiempo en Colo Colo. Pero ya quedó atrás, queda siempre en el recuerdo, estoy presente en cada Superclásico porque me tocó a mí, pero después siguió mi carrera y quedó como una anécdota en mi vida", completa.

Molinas tiene toda la fe en Colo Colo



El panorama hoy parece más aventajado para Colo Colo, que visitará en calidad de puntero a Universidad de Chile este domingo en Rancagua. Y le saca una sonrisa a Osmar Molinas. "El equipo está súper bien, haciendo muy bien las cosas y no tengo dudas de que mantendrán la racha, harán un gran partido y seguramente van a ganar y seguir sumando", aventura.

El paraguayo está informado de la actualidad. "Sé que van a jugar en El Teniente y le deseo los mayores éxitos al equipo, a la gente que sigue siempre a Colo Colo. Es un club grande, extraordinario, que no se puede olvidar así porque sí, así que estaré siguiendo el clásico", completa.