El ciclo de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo es por fin una realidad. Con 47 años en el cuerpo el argentino fue presentado en sociedad ante los medios, donde dejó mucho de que hablar tras sus primeras palabras como entrenador albo.

Una de ellas fue cuando le consultaron sobre al presencia de Arturo Vidal en el plantel, afirmando que “soy afortunado de dirigir a Vidal. Tener un jugador de esa magnitud en el plantel y poder sacarle toda su experiencia, yo sigo aprendiendo”.

“No vengo a imponer mi juego, al contrario, me sentaré con él, le preguntaré cómo tiene ese pelo tan parado y espero que tengamos una buena conexión”, agregó el trasandino entre algunas risas.

ver también Ortiz asume cláusula “anti Almirón” en Colo Colo: “El tiempo es el principal enemigo”

Pues bien, estos dichos despertaron cierto nivel de preocupación en Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que Ortiz demostró demasiado respeto para alguien que, finalmente, sigue siendo su dirigido.

La preocupacipon de Yáñez por dichos de Ortiz

El ex atacante partió diciendo que “nunca he escuchado de un técnico que digan que trabaja mal. No deja de ser una apuesta y me imagino que Daniel Morón ha tenido un seguimiento muy particular de la trayectoria de este técnico”.

Arturo Vidal ha tenido un 2025 bastante errático en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“Ojalá que venga con hambre y a golpear la mesa, pero lo veo difícil. Cuando hacen alusión a un jugador de la plantilla, como lo hizo con Arturo Vidal, esto ya me parece demasiado respeto y difícilmente va a entender cuáles son las soluciones”, agregó.

Para cerrar, Yáñez aseguró que “es una apuesta. Uno le desea lo mejor y con el hambre que tiene. Con toda esta estrategia que tienen los técnicos que se aprenden una serie de datos tenga una bajada importante y que le saque brillo a un plantel que despertó frente a la U”.

ver también Fernando Ortiz le baja el perfil a sus pobres números: “Lo que se ve es lo que impacta”

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

El primer partido del argentino en el Cacique será ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Publicidad