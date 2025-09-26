Es tendencia:
La Liga

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: Dónde y a qué hora ver EN VIVO el derbi de La Liga

Por Franccesca Arnechino

Este fin de semana el Atlético de Madrid será local frente al Real Madrid en una nueva edición del clásico madrileño, por la séptima fecha de La Liga. Los Merengues llegan como líderes con puntaje perfecto (18 puntos en seis partidos) y con un Mbappé que no para de brillar.

Por su parte, los Colchoneros han tenido una campaña irregular, con solo dos victorias, tres empates y una derrota. Te dejamos los detalles de la transmisión para ver el derbi.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid y dónde ver EN VIVO?

El partido entre el Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la séptima fecha de La Liga, será este sábado 27 de septiembre, desde las 11:15 hrs en Chileen el Estadio Riyadh Air Metropolitano, España.

El duelo será transmitido en vivo por televisión a través de a través del cableoperador DIRECTV, a través de su señal deportiva de TV, DSports (610/1610) y de forma online por su plataforma DGO.

Probable formación del Real Madrid vs. Atlético Madrid

La posible oncena titular de los Merengues contra el Atlético de Madrid, en el derbi, sería con: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Tabla de posiciones de La Liga

