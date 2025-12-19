El Círculo de Periodistas Deportivo eligió como mejor futbolista amateur del 2025 al arquero Julio Junior Bórquez, campeón con Atlético Colina en Tercera A, lo que le permitió ascender a Segunda Profesional.

No se trata de un portero cualquiera. A sus 25 años tiene gran recorrido en el fútbol nacional, pues fue seleccionado nacional en divisiones inferiores y jugó el Mundial Sub 17 el 2017.

El 2020 eso sí, tuvo un traspié que lo obligó a levantarse: fue castigado por doping positivo, al consumir un medicamento que no estaba permitido.

Julio Bórquez se siente en su mejor momento

En entrevista con Redgol, señala la alegría que le dio terminar el año con el premio entregado por los periodistas nacionales. “Es importante para mí. No me lo esperaba, siempre quise lograr algo con Colina, logré el ascenso, pero premios individuales no lo pensé, no lo imaginé”, señala.

-¿Cuál cree que ha sido la clave para su rendimiento?

En esta corta carrera me ha tocado vivir muchas instancias, jugar sudamericanos por la selección. Lo he tomado con tranquilidad y madurez. Eso lo traspaso a la cancha ahora y ha dado frutos.

-¿Cómo fue superar un doping cuando eras tan joven?

La familia fue importante. No tengo problema en hablarlo, fue un golpe duro. Era niño, tenía 19 años y fue mi culpa, mi responsabilidad. Uno aprende, son golpes de la vida, pero gracias a mis padres, hermanos y mi familia pude salir adelante de un momento oscuro. Si me lo pregunta hoy, le cuento que me hizo más fuerte, más resiliente, más perseverante para conseguir los objetivos.

Bórquez junto a sus seres queridos que lo han apañado en su carrera

-¿Le faltaba experiencia en ese momento?

Claro, fue compleja mi juventud. Cuando niño uno se deja influenciar mucho por terceras personas. Creo que uno toma decisiones equivocadas cuando no debería ser así, pero salí adelante. Yo vengo de población y ahí se ven muchas más cosas que quizás en otros lados no se ven, yo lo veo diariamente.

–Usted es iquiqueño, ¿su deseo es regresar a Deportes Iquique alguna vez?

Soy nacido y criado en Iquique. Eternamente agradecido de la ciudad, siempre quise lucir los colores de la Tierra de Campeones, de Deportes Iquique, pero me tocó ser profeta en otra tierra. Llegué a un club donde fui bien acogido, para renacer en el fútbol. Pero sí, me encantaría volver a Iquique, jugar en el club que me formó, que me enseñó valores.

-¿Siente que es otro jugador?

Claro. Tener una revancha sería interesante, por la mentalidad que tengo ahora, por la cabeza que tengo. Creo que la disfrutaría y lo aprovecharía a mil, para cumplir mi sueño que es jugar en el Tierra de Campeones. Yo respeto a los ídolos como Manuel Villalobos, Edson Puch, Álvaro Ramos. En mi puesto a Brayan Cortés, Rodrigo Naranjo. Fui compañero de ellos cuando era chico, cuando era poto pelao, pero me acuerdo de esos momentos.

-¿Tiene algún referente mundial?

Mirándolo como ídolo, puede ser el Dibu Martínez por la historia que ha contado. Debutó tarde, dio la vuelta larga también hasta que Scaloni le dio la posibilidad y ahora es uno de los mejores del mundo. Entonces para mí, un sueño extremo es ser como el Dibu Martínez.

Bórquez celebrando el título con Colina a lo Dibu Martínez

-Para eso debe ir creciendo, ¿cómo proyecta su carrera?

Uno se prepara para crecer, para tener un buen año. Ahora debo pensar en Segunda Profesional y seguir remándola, luchándola, porque soy positivo. Las cosas se van a dar, cuando toque te tiene que pillar preparado. Mira no es fácil ser seleccionado aunque fuera juvenil, estuve en varias etapas, fui sparring con los mejores del mundo. Y ahora debo esperar mi momento, que me pille jugando a gran nivel.