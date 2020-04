Portero de Deportes Iquique y su doping positivo: “Tomé un diurético con prescripción médica”

Un complejo panorama está viviendo el arquero de Deportes Iquique, Julio Junior Bórquez, quien además es seleccionado sub 20 de Chile, pues en un control antidopaje arrojó positivo de una sustancia llamada furosemida (elemento que ayuda a eliminar más rápido el agua a través de la orina).

Por lo mismo, el portero de gran proyección nortina ya está trabajando junto a un equipo de abogados de los Dragones Celestes, quienes lo han apoyado en todo el proceso, para demostrar que nunca hubo intencionalidad de sacar ventaja deportiva y que este medicamente lo tomó bajo prescripción médica, ya que arriesga una suspensión de dos años si el Tribunal de Expertos en Dopaje lo declaran culpable.

Ante este oscuro panorama, a su corta carrera profesional, conversó con La Tercera sobre su situación y partió explicando por qué tomó ese medicamento. “Lo tomé debido a un problema médico que tuve a finales del mes de diciembre. Se me recetó para que lo consumiera por un médico”.

FOTO: La Tercera

“Los adquirí e ingerí, porque me lo prescribió el doctor a finales de diciembre. En esa oportunidad informé al doctor que era un jugador profesional de fútbol, pero no sabía sobre sus implicancia o que era una sustancia prohibida. La verdad no lo sabía”, agregó.

Al ser consultado si sabe qué medicamento puede tomar un deportista profesional, Bórquez mencionó que “sé que tenemos obligación de no ingerir nada por nuestra cuenta sino solo lo que nos receten los médicos, a quienes debemos informar en nuestra condición de deportistas. Todo debido a que podemos ser sometidos a pruebas sobre sustancias prohibidas, cosa que hice”.

También, mencionó las medidas que ha tomado Iquique con él y aseguró que “me han apoyado totalmente desde el primer momento, llevo años en el club. Soy formado en casa y me conocen, por lo tanto, saben que jamás haría nada para tratar de obtener una ventaja extradeportiva y creen en mi palabra. Ellos, desde el primer día han estado preocupados, me han contenido y asesorado. A través del club ya están los abogados tratando mi defensa”.

Finalmente, tuvo palabras para señalar lo afectado que está por esta situación y decir que “nunca imaginé que esto me podría ocurrir. Siempre he sido un deportista que he cumplido con todas las reglas. Me he cuidado mucho durante mi corta carrera y por lo mismo quedé muy afectado por mi futuro, por el club, por las personas que me han ayudado y han confiado siempre en mí”, sentenció.