Llegó el momento. El gran evento que tendrá Chile en 2025 está a punto de comenzar, porque este sábado arranca el gloria y majestad el Mundial Sub 20.

El certamen planetario da su inicio con el Grupo A, donde este sábado estarán jugando como partido inaugural Japón vs Egipto, mientras que de fondo será el estreno de la Roja ante Nueva Zelanda en el estadio Nacional.

El certamen juvenil no es fecha FIFA, por ende los clubes no están obligados a ceder a sus mejores jugadores, sin embargo, algunos se las ingenian para contar con sus estrellas.

Iker Bravo, el gran goleador que llega a Chile para el Mundial Sub 20

Uno de los equipos que es favorito para ganar el Mundial de Chile es el seleccionado de España, que pese a no contar con su mega estrella Lamine Yamal, igual viene con un plantel muy competitivo.

La gran figura de la Roja de Europa es un conocido de los chilenos, porque estará en el certamen planetario el goleador de 20 años Iker Bravo, quien en la temporada pasada le ganó el puesto a Alexis Sánchez y Damián Pizarro en Udinese.

El delantero es la gran estrella de España en el Mundial y fue cedido por el equipo italiano para que se “muestre” en el torneo y así pueda subir su tasación, que por ahora está evaluada en 3 millones de euros.

Iker Bravo anotó dos goles con Udinese antes de sumarse a la selección española. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Iker Bravo arrancó la temporada 2025-2026 como titular en Udinese, donde alcanzó a jugar cuatro partidos oficiales y ya marcó dos goles, por lo que llegará encendido al Mundial Sub 20.

España será parte del Grupo C en el torneo, donde se verá las caras en una apretada zona con Brasil, México y Marruecos.

