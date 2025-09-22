Pensó en colgar los botines, llegó a Italia y ahora es una de las esperanzas de la Roja Sub-20

Nicolás Córdova reveló la nómina de los 25 jugadores que representarán a Chile en el Mundial Sub-20 y entre ellos está un jugador que, no hace mucho, pensó en colgar los botines a pesar de su corta edad, y ahora es la gran carta de la Roja en la defensa.

Matías Pérez es una de las joyas de la Roja, el defensa de 20 años llegó durante este mercado a Europa en donde fichó con el Lecce desde Curicó Unido y desde Italia lo presentaron como una gran promesa, en donde el medio Antenna Sud habló de sus grandes actitudes sobre su llegada.

“Pérez es considerado un auténtico todoterreno defensivo. Un lateral derecho único, con más de 190 cm de altura, también puede jugar como defensa central o lateral en la banda contraria”.

ver también La joya de la Roja que fichó en Italia lanza inesperada revelación: “Quise dejar el fútbol”

La joya de la Roja que pensó en colgar los botines

Hace algunas semanas, en conversación con los medios en Italia, Matías Pérez reveló los complejos momentos que vivió. “Tuve momentos difíciles en las juveniles y quise dejar el fútbol por la presión. Dios y mi familia me ayudaron, me siento renacido. Ahora soy profesional y quiero darlo todo por esta camiseta”.

Matías Pérez es parte de la nomina de la sub-20 para el próximo mundial./Photosport

Agregando que poder representar a Chile en un mundial es un sueño. “Será una vitrina importante para mí. Es un sueño para todos los chilenos jugarlo con Chile… ¿Mis referentes? Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, quienes han jugado en la liga italiana. Como ellos, quiero dar lo mejor de mí”.

Publicidad

Publicidad

En su llegada al Lecce, el jugador lanzó que dará todo de sí por poder responder en el equipo. “Voy a jugarme mis cartas, a entrenar duro. Yo me voy a jugar con todo por una opción de consolidarme en el equipo”.