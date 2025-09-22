Es tendencia:
Mundial Sub 20

Dónde comprar: las entradas que quedan para ver a Chile en el Mundial Sub 20

Empieza el Mundial Sub 20. Esta es la programación de la Roja y las entradas que siguen disponibles para los partidos en el Estadio Nacional.

Por Javiera García L.

Aún quedan entradas para ver a Chile en el Mundial Sub 20
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTAún quedan entradas para ver a Chile en el Mundial Sub 20

Empieza la cuenta regresiva para el Mundial Sub 20, que se realizará en nuestro país desde el sábado 27 de septiembre. El Estadio Nacional de Santiago, el Elías Figueroa de Valparaíso, el Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua serán las sedes del esperado torneo juvenil.

La Roja de Nicolás Córdova será anfitriona y formará parte del Grupo A, donde competirá con Nueva Zelanda, Japón y Egipto. El equipo nacional disputará todos sus partidos de la fase de grupos en el Estadio Nacional, donde espera contar con el apoyo de su gente.

El duelo inaugural, donde Chile enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 27 (20:00 horas), será a estadio lleno. Las entradas para la primera jornada del Mundial Sub 20, que además tendrá el partido entre Japón y Egipto (17:00), están totalmente agotadas.

Pero aún quedan tickets para los otros partidos de la Roja. Después de estrenarse con Nueva Zelanda, Chile enfrentará a Japón el martes 30 de septiembre (20:00 horas) y Egipto el viernes 3 de octubre (20:00 horas), y aún hay entradas disponibles para ambos encuentros.

Este sábado 27 de septiembre empieza el Mundial Sub 20 | Photosport

Dónde comprar entradas para ver a Chile en el Mundial Sub 20

Las entradas para ver a Chile en el Mundial Sub 20 están disponibles en Ticketplus.cl. El duelo inaugural contra Nueva Zelanda ya se agotó, pero aún quedan tickets para los partidos contra Japón y Egipto, válidos por las fechas 2 y 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Publicidad

El precio de una entrada (adulto) para las galerías Norte y Sur (alto y bajo) está en 4.600 pesos chilenos. Por otro lado, los niños y adultos mayores tienen descuento, por lo que pagan $3.450 por sus boletos.

