Un triunfo espectacular sumó el Sevilla “chileno” en la séptima fecha de la Liga de España, porque le ganó como visita a Rayo Vallecano con un gol sobre la hora.

El equipo andaluz contó con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, quienes además jugaron todo el partido y fueron clave en la victoria de su conjunto.

Los jugadores nacionales se ganan de a poco el cariño de los hinchas y de la prensa sevillana, ya que fueron calificados con un 7 por el medio Estadio Deportivo, que valoró el cometido de ambos.

ver también Un toque de calidad de Alexis Sánchez le da a Sevilla un triunfo espectacular en la Liga

Alexis y Suazo se ganan a la prensa sevillana

Gabriel Suazo tuvo un buen nivel ante Rayo Vallecano, siendo un factor defensivo y ofensivo, situación que destacó el citado medio de Andalucía.

“Estuvo serio en el aspecto defensivo y se proyectó en varias ocasiones en ataque, dándole salida al Sevilla en la primera parte. En la segunda parte, estuvo mejor en defensa ya que desbarató una internada de Jorge de Frutos y en ataque estuvo mucho mejor ya que combinó bien con su compañero Alexis Sánchez, siendo casi la mejor arma ofensiva sevillista“, señaló Estadio Deportivo.

Gabriel Suazo sigue con su regularidad en Sevilla. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

En tanto, al Niño Maravilla también lo alabaron y destacaron que fue quien inició la jugada del gol de Adams.

“Creció con el paso de los minutos, combinando con sus compañeros y entendiéndose muy bien con su compatriota Suazo por la banda izquierda. Pero su mejor jugada llegó por banda derecha ya que fue el futbolista que encontró a Carmona para iniciar la jugada del 0-1“, escribieron sobre el delantero.

Ahora Sevilla tendrá un desafío mayor, porque en la siguiente fecha recibe a FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Publicidad

Publicidad