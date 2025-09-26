A punta de goles: El exigente entrenamiento de Alexis Sánchez que asombra a todo Sevilla

Alexis Sánchez sigue sumando elogios en el Sevilla. El último refuerzo del cuadro español responde en cada práctica a su cartel de referente y pide a gritos titularidad en LaLiga.

Es que desde su llegada, ya entregó asistencias y hasta marcó en el arco rival. Sin embargo, por su falta de pretemporada aún no se gana el ingreso desde el primer minuto en el cuadro del Nervión.

Tema no menor para el Bicampeón de América, pero que se ha presentado como un desafío más en su carrera. Por lo mismo lo ha enfrentado con la más alta exigencia. Lo que se reflejó en el entrenamiento de este viernes pensando en el próximo partido ante Rayo Vallecano.

A través de las redes del Sevilla se mostró parte de la práctica, y Alexis fue uno de los más activos de la jornada. Incluso sorprendió con una perfecta faceta goleadora. Es que en el registro no falló ninguno de los remates en el mano a mano.

Sevilla se ilusiona con los goles de Alexis

Primero la clavó al ángulo con la derecha. Luego de cabeza no perdonó, y para cerrar de zurda le cambió el palo al arquero. Video que fue uno de los más aplaudidos por los hinchas.

A tal punto ha sido el rendimiento de Alexis, que el medio ABC indica que Matías Almeyda analiza su inclusión desde el primer minuto. “El delantero chileno se ha adaptado rápidamente a lo que le solicita su nuevo entrenador, quien no tiene muchas alternativas a la baja de Alfon”, detallaron, por lo que el Bicampeón podría ser la gran novedad ante el Rayo Vallecano.

Cabe consignar que el duelo por la séptima fecha de LaLiga, el Sevilla tendrá que visitar al que fuese el ex equipo de Jorge Valdivia. El encuentro está programado para este domingo 28 de septiembre a las 8:00 horas de Chile. El encuentro será transmitido por Sports y la aplicación por streaming DGO.