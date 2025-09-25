Es tendencia:
Polola de Alexis Sánchez muestra la nueva casa en que viven en Sevilla y donde nacerá la guagua

Alexandra Litvinova mostró el lugar en el que vive con Alexis Sánchez: una casa realmente espectacular con una linda piscina.

Por Felipe Escobillana

© Redes / Getty

Alexis Sánchez está viviendo un nuevo aire en su vida. Se cambió de club para jugar en Sevilla, elenco en el que ha tenido una destacada participación en sus primeros tres partidos, y su vida personal marcha viento en popa.

Está en una relación con la rusa Alexandra Litvinova, quien está embarazada y en las próximas semanas tendrán su primer hijo.

De hecho esta modelo europea se ha mostrado muy contenta por haberse mudado desde Italia a tierras de Andalucía. “España, mi nuevo hogar”, señaló hace algunos días.

Ahora mostró en redes sociales la casa que comparte con Alexis, que parece muy cómoda. Tiene piscina y en el patio hay una hamaca para tomar un merecido descanso.

La nueva vida familiar de Alexis Sánchez

Ya no esconden la relación el futbolista con la modelo. De hecho, en redes sociales, la rusa subió un paseo que hizo junto al formado en Cobreloa junto a sus mascotas.

Los perros son fundamentales en la relación que ambos tienen, pues se nota que son “dog lovers” y eso los acerca en los intereses que ambos tienen.

De hecho, en las vacaciones de mitad de año Alexis Sánchez la invitó a conocer Chile, lo que demuestra que están muy sólidos en la relación de pareja que tienen.

Seguramente seguirán apareciendo nuevas imágenes de ambos juntos, a la espera de que sean padres por primera vez en las próximas semanas.

