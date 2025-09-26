Matías Almeyda recuerda el peor momento de su vida para levantar al Sevilla de los chilenos: “Es difícil…”

Uno de los equipos importantes en la Liga de España que viene a los tumbos es Sevilla, cuadro importante para Chile en la presente campaña por la presencia de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en sus filas.

El cuadro de Andalucía estuvo cerca de descender en la temporada pasada, ya que se salvó por apenas un punto y espera no pasar por esos problemas en la actual campaña.

El equipo de los chilenos tuvo un irregular arranque en el certamen hispano, puesto que suma siete puntos tras las seis primeras jornadas y no puede sumar dos victorias de manera consecutiva.

Matías Almeyda recuerda el descenso con River y quiere levantar a Sevilla

El nuevo entrenador de Sevilla es Matías Almeyda, quien espera volver a meter al cuadro de Nervión en puestos de avanzada en España, aunque reconoce que la situación es tensa.

El ex seleccionado argentino recordó el peor momento de su vida deportiva, el descenso con River Plate, en la antesala del partido ante Rayo Vallecano, donde Sevilla espera volver a ganar tras la dura derrota contra Villarreal en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

“Lo mental es lo más difícil. Lo viví como jugador, cuando descendí con River Plate. Es difícil salir de estos momentos, porque cada derrota es un golpazo; pero en realidad lo tenemos que aceptar y seguir insistiendo por este camino. El fútbol no es de merecimiento, eso creo que ya lo lo entendimos todos”, dijo Almeyda en rueda de prensa.

Sevilla va por la victoria ante Rayo Vallecano. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“No nos podemos desviar, aceptamos los errores, incluyéndome, y metemos el sello a lo bueno que se viene haciendo. El tiempo nos va a pagar para bien. El otro día nos quedamos con 10 y, si el partido se empata, la sensación sería espectacular. Con uno menos, el equipo provocó acciones para poder empatar. Insistir, trabajar, corregir, mirarse para adentro, buscarle la vuelta y lograr esa estabilidad. Eso estamos buscando”, agregó el DT.

Sevilla se mide ante un equipo que está peor en la tabla de posiciones, porque Rayo Vallecano suma apenas cinco unidades tras seis partidos jugados.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Rayo Vallecano por la Liga de España?

El partido por la séptima fecha de la Liga de España entre Rayo Vallecano y Sevilla se jugará este domingo 28 de septiembre, a partir de las 09:00 horas de Chile.