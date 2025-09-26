Gabriel Suazo tiene a todos locos en Sevilla y se llena de elogios: “Ha conseguido ilusionar…”

Uno de los equipos que en Chile vamos a seguir durante toda la temporada es Sevilla, elenco donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

El Niño Maravilla poco a poco toma ritmo de competencia en el cuadro andaluz, tras haber llegado prácticamente el último día del mercado de fichajes; mientras que el lateral izquierdo ya se está transformando en clave en el club sevillano.

Suazo llegó a la Liga de España proveniente de Toulouse y de inmediato se ganó la condición de líder en el camarín hispalense, porque ya lució la jineta de capitán en el tramo final del partido ante Villarreal.

Más elogios para Gabriel Suazo en Sevilla

Gabriel Suazo se ganó la titularidad en Sevilla y el entrenador argentino Matías Almayda lo va a utilizar como carrilero izquierdo ante Rayo Vallecano, en un partido clave por la séptima fecha de La Liga de España.

El formado en Colo Colo sigue generando buenos comentarios y en Diario de Sevilla apuntan que se está transformando en un referente.

“El chileno, que se estrenó como capitán frente al submarino amarillo, es una de las revelaciones de la temporada en Nervión“, señaló el citado medio.

“Después de un curso marcado por la marcha de Marcos Acuña, quedándose Adrià Pedrosa y Valentín Barco como únicas opciones para el costado izquierdo, el ex futbolista del Toulouse ha conseguido ilusionar a la parroquia hispalense” agregó el medio sevillano.

Gabriel Suazo no suelta la titularidad en Sevilla, que va por los tres puntos a Vallecas ante un rival directo.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Rayo Vallecano por la Liga de España?

El partido por la séptima fecha de la Liga de España entre Rayo Vallecano y Sevilla se jugará este domingo 28 de septiembre, a partir de las 09:00 horas de Chile.