Este martes el Sevilla sufrió una dolorosa derrota, pero que más allá del resultado, dejó una importante postal con un chileno. Gabriel Suazo se estrenó como capitán del Blanquirrojo a pesar de que viene recién llegando.

Aún cuando estaba Alexis Sánchez en la cancha con mucha más experiencia, el dueño de la jineta en el elenco español se la cedió al ex Colo Colo y Toulouse. Su rol no es nuevo y ya lo tuvo en sus dos anteriores clubes, pero en esta ocasión tuvo un sabor especial.

Y es que con menos de 10 partidos terminó con el brazalete puesto, algo que nadie tanto en Chile como en España vio venir. Es por ello que luego del partido, el seleccionado nacional dejó unas breves pero claras palabras sobre el episodio.

Gabriel Suazo se emociona tras el capitán del Sevilla

La sorpresa que generó ver a Gabriel Suazo como capitán del Sevilla ha hecho noticia en el mundo entero. Los seguidores chilenos y del Blanquirrojo han aplaudido que el lateral vuelva a asumir un rol que no le es nuevo y que ha sabido demostrar en otros lugares.

Gabriel Suazo fue elegido por el propio capitán del Sevilla como su sucesor. Foto: Sevilla.

Tras el encuentro, el seleccionado nacional utilizó su cuenta de Instagram para analizar la derrota ante Villarreal. “No fue el resultado que esperábamos en casa. Seguiremos trabajando todos juntos para seguir mejorando y llevar las alegrías al Sánchez-Pizjuán“.

Tras ello, Gabriel Suazo entró de lleno en lo que fue ser capitán del Sevilla. “Orgulloso de haber llevado la cinta de capitán de este grandísimo club, intentaré siempre representarlo de la mejor manera“.

En España han revelado algunos detalles sobre lo ocurrido, destapando que será el tercero en la fila esta temporada. “Con Nemanja Gudelj como principal capitán, Marcao como segundo y Orjan Nyland llamado a cumplir dicha función cuando esté sobre el campo, el jugador que parece haberse colocado como tercer capitán del plantel es Gabriel Suazo“, detalló el sitio El Desmarque.

Quedará esperar ahora para ver cómo es que se distribuirá la jineta en el elenco español. Sólo con La Liga de Copa del Rey por delante, son dos las competencias para tres y hasta cuatro nombres que quieren liderar al equipo.

Gabriel Suazo sigue haciendo historia y suma un tercer club en su carrera en el que ha utilizado la cinta de capitán. El lateral está disfrutando de sus primeros partidos en el Sevilla, donde espera ser determinante para un año en el que quieren volver a la gloria.

¿Cuáles son los números de Gabriel Suazo en el Sevilla?

Gabriel Suazo debutó como capitán del Sevilla luego de haber disputado 4 partidos oficiales en total esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 299 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del Sevilla?

Gabriel Suazo, ahora como líder del Sevilla, se enfoca en lo que será el próximo partido de La Liga de España. Los Blanquirrojos se preparan para visitar al Rayo Vallecano este domingo 28 de septiembre desde las 9:00 horas.

