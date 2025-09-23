Después de haberlo pasado mal en Colo Colo, Gabriel Suazo tuvo un verdadero renacer en su carrera. El lateral se ha transformado en uno de los pilares del fútbol chileno y ahora, con la camiseta del Sevilla, logra un nuevo hito.

El seleccionado nacional cambió de club luego de la última temporada, dejando el Toulouse de Francia para llegar a La Liga de España. Ahí ya ha tenido unas destacadas primeras actuaciones y no sólo se lo reconocen los hinchas, sino que también sus compañeros que lo reconocen como un capitán más.

Aún sin jineta, el lateral ya se mostraba como uno de los líderes en la interna del Blanquirrojo. Sin embargo, este martes hubo un gesto que confirmó su gran rol para el camarín y un equipo que trata de volver a la gloria que tuvo hace no mucho tiempo atrás.

Gabriel Suazo debuta como capitán del Sevilla

Este martes el Sevilla sufrió una dolorosa y agónica derrota por 1 a 2 ante el Villarreal en casa. No obstante, más allá del resultado, hubo una situación que tiene a Gabriel Suazo llevándose todos los aplausos.

Gabriel Suazo fue capitán del Sevilla y suma un club más a su carrera. Foto: ESPN.

El lateral fue titular una vez más con Matías Almeyda y se elevó como una de las grandes figuras de la jornada. Pero su aporte no es sólo con despliegue, sino también con liderazgo y así quedó reflejado en el campo de juego.

En los 71′ minutos, el DT del Sevilla realizó cambios y sacó a Nemanja Gudelj, quien portaba la jineta de capitán. Y si bien había otros con más historia, generó sorpresa al correr donde estaba Gabriel Suazo para ponerle el brazalete.

Con ello, el lateral hizo historia al conseguir su tercera capitanía en un club. A lo que hizo en Colo Colo y Toulouse ahora se suma el Blanquirrojo, donde lleva sólo un par de partidos pero ya se ha ganado el respeto de sus compañeros.

De hecho, la situación llamó la atención ya que dentro de la cancha en el mismo momento estaba Alexis Sánchez. El Niño Maravilla es uno de los líderes del camarín gracias a su experiencia, pero fue el ex Cacique quien terminó con la jineta en el brazo.

Gabriel Suazo se transforma en el nuevo capitán del Sevilla y deja en claro que su aporte va más allá de lo que hace en la cancha. El lateral es un pilar en un equipo al que llegó hace nada y se gana el respeto tanto de sus compañeros como de los hinchas.

¿Cuáles son los números de Gabriel Suazo en Sevilla?

Con su actuación ante Villarreal, Gabriel Suazo llegó a los 4 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 299 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del Sevilla?

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez buscarán sacarse la rabia de la derrota esta tarde en la próxima fecha de La Liga. El domingo 28 de septiembre a partir de las 9:00 horas los Blanquirrojos visitan al Rayo Vallecano.

