Gabriel Suazo es figura y Alexis Sánchez no puede evitar derrota del Sevilla ante Villarreal

Luego de ser figura días atrás, el Niño Maravilla quería estirar su buena racha. El ex capitán de Colo Colo fue uno de los mejores y hasta terminó como capitán.

Por Jp Viluñir Silva

Gabriel Suazo fue figura en un Sevilla que ni con Alexis Sánchez pudo sumar de a tres.
El Sevilla, ni con tintes chilenos, pudo estirar su buena racha. La tarde de este martes los Blanquirrojos, con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez viendo acción, sufrieron una agónica derrota por 1 a 2 ante el Villarreal en La Liga de España.

El elenco dirigido por Matías Almeyda venía con la moral en alto luego de vencer al Alavés días atrás de la mano del Niño Maravilla. Sin embargo, en esta jornada las cosas no le resultaron y lamentaron un resultado que se dio, entre otras cosas, por un desafortunado episodio.

Y es que cuando mejor estaban jugando, una lesión obligó al cuadro de los chilenos a quedarse con un hombre menos para la recta final del encuentro. Una situación que les terminó costando tres puntos y una derrota amarga para lo que mostraron en la cancha.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufren duro revés en el Sevilla

Ni con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez el Sevilla pudo contra su mala suerte. Este martes el elenco de los chilenos cayó por 1 a 2 ante el Villareal en un duelo ingrato por el resultado y por cómo terminó.

Gabriel Suazo fue titular y se ganó los aplausos del Sevilla con su actuación. Alexis Sánchez ingresó desde el banquillo. Foto: Getty Images.

El ex capitán de Colo Colo fue titular y uno de los hombres más importantes de la cancha. Su despliegue fue uno de los más aplaudidos en un primer tiempo que se les complicó luego de la apertura de la cuenta de la visita gracias a Tani Oluwaseyi en los 17′.

El Sevilla reordenó sus ideas en el complementó y logró encontrar el empate rápidamente. Fue en los 51′ cuando una serie de rebotes le terminó dejando una pelota servida a Djibril Sow para encender las tribunas del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cuando mejor se veía el equipo, Matías Almeyda decidió mandar a la cancha a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla venía de marcar y le dio más de media hora en la cancha para que tratara de estirar su buena rancha.

El chileno respondió ayudando a generar situaciones de ataque, pero todo se vendría abajo en los 75′. Tanguy Nianzou, que había entrado junto al tocopillano, se lesionó cuando al Sevilla no le quedaban cambios. Ante esto, el equipo terminó jugando con 10 hombres y lo terminó pagando caro cuando en los 86′ Manor Solomon quedó solo frente al arco para el 1 a 2 definitivo.

Uno de los puntos a destacar en medio de la amargura que dejó la derrota fue lo ocurrido con el lateral chileno, quien terminó como capitán. Su impacto en la interna ha sido muy importante y así se lo hacen saber sus compañeros al tenerlo como uno de los líderes.

Sevilla no puede sumar de a tres en casa y suma una dolorosa caída ante Villarreal. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo hicieron lo suyo, pero los Blanquirrojos pagaron demasiado caro una lesión cuando ya no tenían modificaciones para hacer.

¿Cuál es el próximo partido del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

Tras el duelo con Villarreal, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfoca en la próxima fecha de La Liga de España. Los Blanquirrjos verán este domingo 28 de septiembre desde las 9:00 horas visitando al Rayo Vallecano.

Así está el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

