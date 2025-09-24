Sevilla sufrió un nuevo tropezón en LaLiga. El elenco de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez cayó por 2-1 ante Villarreal y extiende la mala racha en el Estadio Sánchez Pizjuán donde solo han sumado un triunfo en 13 partidos.

El tema es que la presentación del elenco de Matías Almeyda desató las críticas entre la parcialidad sevillana. Por lo que ni os seleccionados nacionales, que venían siendo figura en el equipo, se salvaron de los comentarios adversos.

El primero fue Gabriel Suazo que debutó como capitán y fue el encargado de levantar al equipo en los momentos más complicados. Sin embargo, el medio “La Colina de Nervión” desestimó su desempeño en cancha.

“El chileno no generó demasiadas noticias en el ataque del Sevilla FC. Estuvo algo obstaculizado por Ejuke, con el que no tuvo un gran entendimiento en determinados tramos del encuentro”, indicaron.

Por su parte Alexis Sánchez tampoco corrió con mejor suerte. El Bicampeón de América ingresó en el segundo tiempo y con el objetivo de sumar el primer triunfo de local. Pero no pudo volver a anotar como lo hizo la fecha pasada y lo pagó caro.

“No logró generar las mismas noticias que en la visita del Sevilla FC ante el Alavés. Le costó entrar al ritmo del encuentro y no tuvo demasiadas oportunidades de hacer daño en el área del Villarreal CF”, fue el lapidario comentario del medio partidario.

¿Cuándo vuelve a jugar Sevilla?

El elenco del Sevilla se quedó en la décima posición de LaLiga con siete unidades. Pero una serie de resultados podrían hacer que baje varios lugares en la tabla.

Por lo mismo, será fundamental volver a sumar para alejarse del fondo y así evitar lo realizado la temporada pasada donde se estuvo por varias fechas en peligro de descender.

El próximo encuentro será el domingo 28 de septiembre cuando visite al Rayo Vallecano a las 8:00 horas de Chile. Encuentro en el que se espera la titularidad de Suazo y Sánchez.

