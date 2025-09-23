Alexis Sánchez llegó al Sevilla y ha tenido un impacto inmediato en el equipo. El Niño Maravilla se estrenó con un gol y en su segundo partido marcó su primer gol, lo que tiene encantados a los hinchas y la prensa española.

El tocopillano dejó atrás su terrible regreso al Udinese y dio vuelta la página demostrando que puede seguir siendo un aporte. De hecho, su valoración ha sido tal que incluso los medios le ruegan al plantel imitarlo.

Luego de la dolorosa derrota ante Villarreal, hubo un medio que analizó la actuación de cada jugador. Ahí le dedicaron especiales palabras al chileno, quien al igual que Gabriel Suazo, fue destacado por su rol de líder en la interna.

Ponen de ejemplo a Alexis Sánchez a los jóvenes del Sevilla

El renacer que está teniendo Alexis Sánchez con la camiseta del Sevilla ha generado un cambio de opinión radical de parte de la prensa española. Quienes lo calificaban de viejo ahora se rinden ante el Niño Maravilla e incluso piden a sus compañeros que sean como él.

A Alexis Sánchez lo usan de ejemplo para los más jóvenes del Sevilla. Foto: Getty Images.

El sitio El Desmarque analizó lo que fue la actuación del chileno, que entró en los 55′ desde el banquillo, con un dardo contra sus canteranos. “Si todos los que son más jóvenes que él le pusieran las mismas ganas, el Sevilla jugaría en Europa (League)“.

En esa misma línea, añadieron que “sabe que cualquier toquecito y cualquier movimiento pueden ser claves para generar algo. Akor Adams evitó que volviera a marcar en el descuento“. Además lo calificaron con nota 5.

Gabriel Suazo fue otro de los jugadores destacados en la jornada, ganándose un 6. “Buchanan le hizo sufrir de lo lindo en la primera mitad. Muy bien y creciendo en casi todas las acciones ofensivas“, señalaron.

Finalmente y en esa misma línea, alabaron el aporte en la interna que tiene el ex Colo Colo y Touluse. “Tiene temple y veteranía, lo que necesita el equipo“.

Alexis Sánchez enamora a los hinchas del Sevilla con su entrega y actitud luego de que muchos cuestionaran su arribo. El Niño Maravilla deja en claro que viene a ser un aporte al Blanquirrojo, donde ya quieren que todos sean como él.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Con su actuación ante Villarreal, Alexis Sánchez llegó a los 3 partidos oficiales en total con el Sevilla esta temporada. En ellos ha marcado 1 gol, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 160 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega el Sevilla?

Alexis Sánchez seguirá luchando para poder ganarse una camiseta de titular en el Sevilla. El Niño Maravilla y su equipo verán acción este domingo 28 de septiembre desde las 9:00 horas cuando visiten al Rayo Vallecano por La Liga.

