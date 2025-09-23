Alexis Sánchez vive un renacer en Sevilla. El “Maravilla” llegó al conjunto hispano y en solo dos partidos jugados tiene a la hinchada en su bolsillo gracias a una notable asistencia de taco y un golazo que a la postre le significó conseguir su primer triunfo por 2-1 ante Alavés.

Es en ese contexto que uno de los comunicadores más virales del momento, Davoo Xeneize, habló de Sánchez y sorprendió con su sincera y opinión sobre el delantero, incluso utilizando duras palabras contra La Roja.

La sincera -y sin filtro- opinión de Davoo sobre Alexis Sánchez

Davoo conversó durante una de sus transmisiones en vivo con Gastón Edul, periodista deportivo y también creador de contenidos, quien le preguntó su opinión por Alexis Sánchez.

El reconocido streamer aseguró que Sánchez es “uno de los tres jugadores más infravalorados del siglo XXI en Sudamérica” , recordando además su paso por el Inter de Milán, donde, según él, no siempre recibió el protagonismo que merecía: “Yo miro todos los partidos del Inter por Lautaro y en 2023 la dupla titular era Lukaku-Lautaro; en el banco estaban Arnautović y Alexis Sánchez, y ponían a Arnautović, que era un muerto” , explicó con dureza Davo.

Lejos de arrepentirse, el comunicador destacó la experiencia y los logros del chileno: “Tenía 37 años (35 en realidad), estaba bien físicamente, con experiencia y campeón, y no lo ponían. Jugaba cinco minutos y el otro 30. Eso es infravalorarlo”.

Por si fuera poco, recordó sus títulos con la selección chilena, aunque no utilizó buenas palabras para hablar de La Roja: “Salió campeón con Chile… Sabes lo que es ser campeón con Chile, es como que vayas a un país donde no sepan lo que es una pelota y diga te sacó campeón dos veces”.

Ante la desaprobación de las palabras por parte de Edul, Davoo no se detuvo y nuevamente sin filtro señaló: “lo sacó campeón dos veces, bol**. Es un milagro lo que hizo. Es como ir a México y que aprendan a jugar al fútbol, es un milagro lo que hizo Alexis en Chile” finalizó.

Con estas sinceras palabras, Davoo reivindica la carrera de Alexis Sánchez, subrayando no solo su talento, sino también el impacto histórico que ha tenido con la Roja y su reciente buen momento en Sevilla.

