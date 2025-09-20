Mientras algunos zapatean en las fondas, Alexis Sánchez tuvo las chances de zapatear desde temprano en el duelo entre el Sevilla y el Alavés, por La Liga. Todo, gracias a la lesión de Alfonso González Martínez, quien le dejó su lugar al chileno cuando apenas iban catorce minutos.

Y vaya qué bien le hizo al Sevilla la entrada de Alexis Sánchez. No solamente porque el chileno repartió esfuerzo y talento durante el encuentro. Sino que, también, por la anotación que hizo celebrar a todo Chile.

Además, Gabriel Suazo jugó todo el encuentro y fue uno de los puntos altos del cuadro nerviosense, pasando por su lado la mayoría de los ataques de cara a la portería del Alavés, que hacía de local en el Estadio de Mendizorroza.

Acciones del Alavés vs Sevilla

Sin Alexis aún en cancha, cayó el primer gol del Sevilla. Fue tempranero y vino por medio de un jugadón de Rubén Vargas, quien apiló defensas y terminó definiendo a medio caer (10′).

Pero, la alegría duró poco para el cuadro sevillano. Marcao le entró fuerte a un delantero de Alavés, en un contragolpe y el árbitro señaló el punto penal. El cobro fue traducido en gol por Carlos Vicente (16′), quien puso el 1-1. Entre medio, había ingresado Alexis Sánchez.

Ya en la segunda fracción, el Sevilla se volvió protagonista. Una jugada tremenda de José Carmona, quien se hizo un autopase, terminó en un centro rasante al área y, quién más que tú, Alexis Sánchez la punteó para meter el 2-1 a favor del Sevilla.

Sufriendo, pero con merecimiento, el Sevilla terminó ganando el duelo. Con esto ya sumó su tercer partido seguido sin perder, tras un comienzo horrible. Le hizo bien la llegada de Alexis. ¡Qué grande que eres, Maravilla!

Celebración de crack de Alexis Sánchez | Getty Images

