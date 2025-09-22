Desde su arribo al Sevilla de España, Alexis Sánchez cautivó al entrenador argentino Matías Almeyda. Tal como ha hecho a lo largo de su carrera, el tocopillano destaca por ser siempre de los primeros en llegar a las prácticas y trabajar a máxima intensidad cuando toca.

Además de eso, que el Pelado Almeyda ya había aplaudido, tocó celebrar el primer gol de Sánchez con la camiseta sevillista. Fue un toque de clase ante el Deportivo Alavés para sentenciar la victoria del elenco donde también juega su compatriota chileno Gabriel Suazo.

Eso sí, hay que dar vuelta la página rápidamente. Este martes 23 de septiembre, el cuadro de Nervión visitará al Villarreal, tercero ubicado en la tabla. En ese contexto, el adiestrador trasandino volvió a aplaudir las cualidades de Sánchez. “Lo había estudiado bastante, hablé con él”, dijo Almeyda.

Alexis Sánchez celebra su gol con el suizo Ruben Vargas. (Foto: Sevilla CF).

“Me contó de su último tiempo. Es muy importante cuando alguien tiene ganas. No importa la edad. Pero es verdad que está muy bien físicamente, más allá de las ganas. Yo tengo ganas de jugar y a esta altura no podría hacerlo”, ironizó el otrora mediocampista de River Plate y la Lazio de Italia, donde fue compañero de Marcelo Salas.

Agregó que “acompaña sus ganas con físico, con profesionalismo. Un montón de cosas que ayudan a que esté en un buen nivel. No tenía pensado ponerlo la cantidad de minutos que jugó”. Tiene razón: Alexis Sánchez entró en los 14 minutos del primer tiempo ante el Deportivo Alavés en lugar del lesionado Alfon González.

Alexis Sánchez maravilla a Matías Almeyda por su nivel en el Sevilla

Las palabras de Matías Almeyda para realzar la actuación de Alexis Sánchez en el Sevilla sirven para contradecir las dudas surgidas en los fanáticos cuando supieron del arribo del atacante de 36 años. “Corrió muchísimo”, aseguró el estratego, quien en su momento negoció para dirigir a la selección chilena.

“Un jugador puede correr mucho al trote. Lo de Alexis fue a una alta intensidad y nos llamó mucho la atención. Fue uno de los que más corrió a alta intensidad. Viene bien”, aseguró Almeyda, quien firmó por el Sevilla tras dejar el AEK Atenas de Grecia, donde estuvo dos años y medio.

De todos modos, el trasandino le quitó presión a Sánchez. “Tampoco tiene que ser nuestro salvador. Tiene que ser un complemento más todo lo que aporta por su trayectoria y su calidad al equipo. Va bien y lo tenemos que llevar para que siga bien”, cerró el Pelado, quien tiene mucha confianza en las condiciones intactas del Maravilla.