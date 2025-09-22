La lesión que tuvo un compañero de Alexis Sánchez en el Sevilla motivó el temprano ingreso del delantero chileno. El goleador histórico de la Roja apenas entró, se hizo notar ante el Deportivo Alavés cuando el cronómetro marcaba 14 minutos.

La actuación del Maravilla tuvo un broche de oro espectacular: con un toque de goleador, Sánchez puso el 2-1 a favor del cuadro nervionense ante el elenco vasco. Con el correr de las horas, la actuación del bicampeón de América en el cuadro sevillista causó ilusión.

Sobre todo después de conocerse la lesión de Alfon González, algo que debería beneficiar a AS10 si mantiene el gran nivel físico que el cuerpo técnico reconoció en él. Según informó el Sevilla, “sufrió un esguince medial en el tobillo derecho y queda pendiente de evolución”.

Alfon González salió así de la cancha. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Esto significa que no hay plazos certeros para el regreso de Alfon, pero en la prensa andaluza ya se habla de entre dos o tres semanas de ausencia. El tiempo preciso para que Alexis Sánchez confirme su buen inicio en el Sánchez Pizjuan y se erija como un indiscutido en las oncenas del argentino Matías Almeyda.

Lesión de Alfon le da tres chances a Alexis Sánchez de ser indiscutido en el Sevilla

La primera opción que le dejará la lesión de Alfon González a Alexis Sánchez en el Sevilla será este martes 23 de septiembre. Los andaluces serán locales frente al Villarreal, que comenzó muy bien la temporada y se ubica en el tercer puesto de la tabla en La Liga 2025-2026.

Alexis Sánchez festeja su gol junto a Isaac Romero. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Luego de eso, el 28 de este mismo mes, el equipo de AS10 y su compatriota chileno Gabriel Suazo jugará ante el Rayo Vallecano en condición de visitante. Y el 5 de octubre asoma una jornada muy especial para Sánchez en el certamen español.

Aquel día, el Sevilla será local frente al FC Barcelona, donde el tocopillano militó durante tres temporadas. Y al cabo del duelo ante los culés, hay un receso de 13 días en octubre, el tiempo ideal para que Alfon pueda volver a estar disponible en las citaciones de Almeyda.