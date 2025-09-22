Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Guarello le baja los humos a la pretensión de Alexis Sánchez de jugar el Mundial: “No te aporta nada”

El comunicador le dio duro a las pretensiones del Maravilla, quien había comunicado que quería jugar el Mundial del 2030.

Por Jose Arias

Alexis quiere jugar el Mundial 2030.
© MEXSPORT/PHOTOSPORTAlexis quiere jugar el Mundial 2030.

Terminó un fin de semana lleno de celebraciones en todo el país. Dentro del ímpetu y del jolgorio de Fiestas Patrias, hubo otro suceso que generó alegría entre los chilenos. Se trata del regreso goleador de Alexis Sánchez en el Sevilla.

El Maravilla consiguió un tanto importantísimo en la victoria por 2-1 del cuadro sevillano ante el Alavés, lo que no solamente catapulta a la escuadra de Matías Almeyda a la mitad para arriba de la tabla, sino que le devuelve el gol a un tocopillano que tuvo una sequía de 537 días.

Hay que remontarse al 1 de abril de 2024 para encontrar el último tanto de Sánchez. Se trató del gol en el triunfo 2-0 del Inter de Milán ante el Empoli, en el que Tocopilleitor anotó una de las anotaciones.

¡Después de 537 días! Alexis Sánchez anota en su segundo partido en el Sevilla

ver también

¡Después de 537 días! Alexis Sánchez anota en su segundo partido en el Sevilla

Ahora quiere ir al Mundial

Pero, también llamaron la atención las palabras de Alexis Sánchez en una entrevista, justo en la previa del duelo ante el Alavés. El Maravilla señaló que tiene los ojos puestos en el Mundial 2030 y que le gustaría jugarlo, aun teniendo, para ese entonces, casi 42 años.

Para Juan Cristóbal Guarello, Alexis Sánchez debe bajar un poco las pretensiones. En La Hora de King Kong, el conductor señaló que, en vista del recambio, el jugador del Sevilla no debería tener prioridad en La Roja.

A menos que esté en un nivelazo, que la esté descociendo, que siga jugando en Europa y haciendo catorce, o incluso diez, goles por temporada… ahí podría ser. Pero, en este momento, es temerario y, además, no te aporta nada“, enfatizó JCG.

Publicidad

“Lo mejor es dejarlo tranquilito en el Sevilla, que siga en alza, que le dé un buen cierre a su carrera. Que sea en un buen nivel, como corresponde. Y si aparece un partido de la Selección en el horizonte, bien“, cerró Guarello.

El último partido de Alexis, por el momento, con La Roja, en Bolivia | Photosport

El último partido de Alexis, por el momento, con La Roja, en Bolivia | Photosport

¿Cuál es el sueldo de Alexis Sánchez en el Sevilla?

El delantero chileno recibirá un salario básico de un millón de euros, durante la temporada 2025–2026 con el Sevilla, sin incluir las variables por bonos y metas cumplidas.

Publicidad
¡Tiqui tiqui ti! Sevilla suma un nuevo triunfo gracias a gol de Alexis Sánchez

ver también

¡Tiqui tiqui ti! Sevilla suma un nuevo triunfo gracias a gol de Alexis Sánchez

Lee también
Especialista analiza el sueño de Alexis de jugar el Mundial de 2030
Alexis Sánchez

Especialista analiza el sueño de Alexis de jugar el Mundial de 2030

¡Terremoto! La ayudita de la FIFA para que Chile vaya al Mundial 2030
Selección Chilena

¡Terremoto! La ayudita de la FIFA para que Chile vaya al Mundial 2030

El país sudamericano que busca recibir el Mundial de Clubes 2029
Mundial de Clubes

El país sudamericano que busca recibir el Mundial de Clubes 2029

¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? Revisa quiénes son los candidatos
Internacional

¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? Revisa quiénes son los candidatos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo