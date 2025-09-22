Terminó un fin de semana lleno de celebraciones en todo el país. Dentro del ímpetu y del jolgorio de Fiestas Patrias, hubo otro suceso que generó alegría entre los chilenos. Se trata del regreso goleador de Alexis Sánchez en el Sevilla.

El Maravilla consiguió un tanto importantísimo en la victoria por 2-1 del cuadro sevillano ante el Alavés, lo que no solamente catapulta a la escuadra de Matías Almeyda a la mitad para arriba de la tabla, sino que le devuelve el gol a un tocopillano que tuvo una sequía de 537 días.

Hay que remontarse al 1 de abril de 2024 para encontrar el último tanto de Sánchez. Se trató del gol en el triunfo 2-0 del Inter de Milán ante el Empoli, en el que Tocopilleitor anotó una de las anotaciones.

Ahora quiere ir al Mundial

Pero, también llamaron la atención las palabras de Alexis Sánchez en una entrevista, justo en la previa del duelo ante el Alavés. El Maravilla señaló que tiene los ojos puestos en el Mundial 2030 y que le gustaría jugarlo, aun teniendo, para ese entonces, casi 42 años.

Para Juan Cristóbal Guarello, Alexis Sánchez debe bajar un poco las pretensiones. En La Hora de King Kong, el conductor señaló que, en vista del recambio, el jugador del Sevilla no debería tener prioridad en La Roja.

“A menos que esté en un nivelazo, que la esté descociendo, que siga jugando en Europa y haciendo catorce, o incluso diez, goles por temporada… ahí podría ser. Pero, en este momento, es temerario y, además, no te aporta nada“, enfatizó JCG.

“Lo mejor es dejarlo tranquilito en el Sevilla, que siga en alza, que le dé un buen cierre a su carrera. Que sea en un buen nivel, como corresponde. Y si aparece un partido de la Selección en el horizonte, bien“, cerró Guarello.

El último partido de Alexis, por el momento, con La Roja, en Bolivia | Photosport

¿Cuál es el sueldo de Alexis Sánchez en el Sevilla?

El delantero chileno recibirá un salario básico de un millón de euros, durante la temporada 2025–2026 con el Sevilla, sin incluir las variables por bonos y metas cumplidas.

